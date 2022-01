Antiquarium Leucopetra di Lazzaro, tutti incantati dai disegni di Edward Lear

8 Gennaio 2022 17:42

Lazzaro: grande successo sta riscuotendo la mostra “Memorie e paesaggi in riva allo Stretto in un inedito Edward Lear”

Grande successo sta riscuotendo la mostra “Memorie e paesaggi in riva allo Stretto in un inedito Edward Lear” (direttore artistico prof.ssa Maria Antonietta Mamome, allestitore prof. Saverio Verduci). Sono tantissimi i curiosi, gli appassionati e gli addetti ai lavori che presso l’Antiquarium Leucopetra di Lazzaro stanno ammirando i disegni dell’eccentrico autore inglese recuperati presso la Central Library di Liverpool grazie alle ricerche del professore Raffaele Gaetano. In questi giorni anche i soci del Touring Club Italiano e di Italia Nostra, ricevuti dal sindaco Giovanni Verduci e dall’assessore alla Cultura Enza Mallamaci, sono rimasti colpiti dai paesaggi disegnati da Edward Lear nel 1847 in occasione del suo viaggio nel territorio metropolitano di Reggio Calabria. Grazie al professore Saverio Verduci e al presidente della Pro Loco di Motta San Giovanni, Giovanna Di Dia, i graditi ospiti hanno potuto ammirare tutto l’Antiquarium Leucopetra con i reperti esposti nelle varie sale. È possibile visitare la mostra “Memorie e paesaggi in riva allo Stretto in un inedito Edward Lear” tutti i giorni della settimana (escluso il lunedì) dalle ore 16 alle ore 19.30 Al Museo si accede dopo verifica green pass e nel rispetto delle norme anti Covid-19. Per la visita con guida è necessario prenotare contattando gli operatori della Pro Loco del Comune Motta San Giovanni al numero telefonico 09651875693 – 0965712518 – 0965718104 (in orario di apertura) oppure scrivendo a info@prolococomunemottasg.it;