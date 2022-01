Sicilia: anniversario della morte di Beppe Alfano. Musumeci: “impegno per la verità”

8 Gennaio 2022 20:18

Ricorre oggi l’uccisione a Barcellona Pozzo di Gotto del giornalista Beppe Alfano. Assostampa Siciliana ha ricordato il giornalista: “con i suoi articoli – scrive in una nota il sindacato unitario dei giornalisti siciliani – Beppe Alfano rivelò la presenza della criminalità organizzata in quella parte di Sicilia, la cosiddetta mafia dei Nebrodi. Le sue inchieste fecero emergere storie di appalti irregolari, un traffico di stupefacenti e di armi, intrecci tra cosche, amministrazioni locali e massoneria”. “Alfano era un giornalista tenace e scomodo, un uomo coraggioso alla continua ricerca della verità – afferma Nello Musumeci -. Ecco perché fa male ancora di più constatare, a ormai 29 anni dal suo omicidio, che di quella esecuzione in piena regola conosciamo i bracci armati ma non i mandanti. Il modo migliore per alimentare la memoria di Beppe Alfano è non rassegnarsi, ma rinnovare l’impegno quotidiano nella ricerca della verità e nella convinta lotta contro ogni tipo di malaffare”.