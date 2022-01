Riapertura discoteche, Andreoni: “se ne potrà parlare solo con l’arrivo dell’estate”

31 Gennaio 2022 15:38

Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), ha smontato i facili entusiasmi in merito alla riapertura delle discoteche

Il tema caldo in questo periodo in Italia è anche quello sulla riapertura delle discoteche, sempre legato al Covid e alle restrizioni. E’ un settore, quello delle sale da ballo e dei locali, ancora tra quelli fortemente penalizzati. C’è chi comincia a chiedere la riapertura, ma Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), all’Adnkronos smonta i facili entusiasmi: “Le discoteche sono uno dei posti a maggior rischio di trasmissione dell’infezione da Sars-CoV-2, vuoi perché si balla, si canta e si urla, il tutto con persone ammassate. Posso capire l’esigenza di un settore che è stato fortemente penalizzato in questo periodo, ma si potrà parlare della riapertura dei locali da ballo solo con l’arrivo dell’estate e non prima. Con regole precise e Super Green Pass”.