Pallamano Crotone, ad Altamura arriva alla sconfitta per 23-22

24 Gennaio 2022 13:12

Commento e tabellino della sfida persa dalla Pallamano Crotone ad Altamura

Alle solite. Chi troppo spreca nulla stringe. Una Pallamano Crotone sciupona e sprecona torna da Altamura con una sconfitta evitabile se solo avesse giocato con maggiore attenzione, avesse perso meno palloni banalmente e avesse avuto maggiore precisione al tiro. Non che abbia dominato, oppure messo sotto l’Altamura, ma in una partita equilibrata e alla portata gli errori hanno fatto la differenza. Tutta qua la sintesi di una sconfitta che fa male per come è maturata. Alla ripresa del campionato dopo circa un mese di stop le incognite erano dietro l’angolo, una su tutte la condizione fisica. Tutto sommato però la squadra ha tenuto bene il parquet. I problemi sono altri. La Pallamano Crotone difetta ancora in personalità e nella gestione delle gare. In uno sport come la pallamano, nel quale si corre per sessanta minuti, la lucidità probabilmente è l’elemento indispensabile, più della tattica, della tecnica e della forza fisica. In alcuni frangenti di partita, in quelli più importanti quando c’è da piazzare quei due/tre gol capaci di indirizzare la gara in proprio favore e inferendo all’avversario la classica mazzata che lo toglie dall’incontro, il Crotone non solo non ci è riuscito, ma anzi ha commesso quegli errori che invece hanno tenuto in gioco l’Altamura che da buona squadra ne ha approfittato ed è rimasta aggrappata al punteggio. È vero che la formazione rossoblù è molto giovane e che ogni anno cambia molto, ma questo è un aspetto fondamentale che non può essere trascurato: vince chi sbaglia di meno. A dirlo è il terreno di gioco perché ogni errore si paga caro e ad avversari dello stesso livello non si possono regalare palloni, o almeno non tanti. Non si può pensare che una squadra non commetta errori, ma la bravura sta nel limitarli il più possibile. Il tecnico Antonio Cusato dovrà lavorare su questo aspetto per far fare il salto di qualità alla sua squadra.

Altamura-Pallamano Crotone: 23-22 (risultato pt: 11-12)

ALTAMURA: Chironna 3, Fiore, Lanzolla 6, Locapo, Loporcaro 6, Nicoletti 4, Popolizio, Randieri 2, Sciannateno, Simone 1, Tortorelli 1, Cavallo. All.: Loviglio.

PALLAMANO CROTONE: Calabrese 4, Lucente, Gentile 3, Vrenna 1, Mariano 7, Riganello, Scicchitano, Scida, Caristo 1, Nesputo 4, Fiorenza 2, Lo Guarro. All.: Cusato.

ARBITRI: Formisano e Sarno