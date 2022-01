Alexa non funziona, l’assistente vocale di Amazon down in tutta Europa: cosa è successo questa mattina

21 Gennaio 2022 16:00

Alexa, l’assistente vocale di Amazon, questa mattina non ha funzionato, mandando in panico gli utenti, che hanno iniziato a twittare con l’hashtag #Alexadown

#Alexadown è l’hashtag che imperversa su Twitter da questa mattina. Alexa, l’assistente vocale di Amazon, ha infatti smesso di funzionare in tutta Europa mandando gli utenti in panico. Come riporta DownDetector (immagine in basso), il problema si è diffuso dalle 8.00 alle 10.30 circa di oggi, con segnalazioni da Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito. A chi ha provato a mettersi in contatto con il dispositivo, la risposta è stata: “Mi dispiace, in questo momento non riesco a capire” o “Si è verificato un problema nella connessione alla Rete, riprova più tardi”. Chi ha effettuato una richiesta si è invece sentito rispondere “Si è verificato un problema”.

A chi ha pensato a problemi di connessione o di altro tipo, dunque, niente di tutto questo. E’ una problematica dipendente solo ed esclusivamente da Amazon. Anzi, l’assistente virtuale risulterebbe correttamente connesso al Wi-Fi di casa, non riuscendo però a rispondere ai comandi vocali. Un utente francese, che ha chiesto aiuto segnalando #alexadown su Twitter, si è visto rispondere direttamente dall’account di Amazon Help, che si è scusato per l’accaduto e ha fatto sapere che avrebbe risolto il problema a breve. Come si può vedere sempre dall’immagine su di DownDetector, pare che il problema sia stato risolto un po’ ovunque, anche se qualche segnalazione continua a permanere.