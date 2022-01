Covid, restrizioni e DaD hanno distrutto i giovani: “un adolescente su 4 ha sintomi da depressione, rischio conseguenze negative in futuro”

26 Gennaio 2022 14:55

“Un adolescente su 4 ha sintomi da depressione”: è la conseguenza delle restrizioni da Covid negli ultimi anni

La DaD, e in generale le restrizioni da Covid, hanno messo una seria ipoteca sulla salute dei ragazzi. C’è un’altra crisi in atto, e non è quella pandemica, bensì quella delle sue conseguenze. L’ansia e la depressione negli adolescenti è aumentata rispetto a prima della pandemia e un’ampia metanalisi pubblicata su JAMA Pediatrics, che ha incluso 29 studi condotti su oltre 80.000 giovani, ha dimostrato che oggi un adolescente su 4, in Italia e nel mondo, ha i sintomi clinici di depressione e uno su 5 segni di un disturbo d’ansia. E’ quanto affermato dagli esperti al congresso nazionale della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia.

Più i ragazzi dei bambini, ad essere colpiti, per via soprattutto dell’assenza di quella che è la tipica voglia di vivere, serenità, quell’entusiasmo nel vivere la quotidianità che è mancato. E il problema, oltre che attuale, è pericoloso se si guarda nel lungo periodo. In un secondo studio su 1.500 bambini e adolescenti, pubblicato sul Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, è stato infatti dimostrato che soffrire di depressione durante l’infanzia e l’adolescenza si associa da adulti a una salute peggiore, mentale e non solo, e a maggiori difficoltà nelle relazioni e nella vita in generale. È quindi necessario “intercettare il disagio mentale nei ragazzi e intervenire, utilizzando gli strumenti più adeguati al singolo caso e tenendo conto delle peculiarità connesse alla giovane età”, hanno spiegato gli esperti.