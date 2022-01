Acr Messina, altro addio in dirigenza: il ds Argurio se ne va, dimissioni e rescissione

20 Gennaio 2022 22:53

Acr Messina, dice addio anche il ds Argurio: la nota del club

“L’ACR Messina, preso atto delle dimissioni del direttore sportivo Christian Argurio, comunica la risoluzione consensuale del contratto con lo stesso. Al dirigente un ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per le future fortune professionali”. La nota è breve, il caos è infinito. Dopo le dimissioni di Lo Monaco e le richieste di aiuto del presidente Sciotto, in casa Acr Messina arriva anche l’addio del ds Argurio. La dirigenza del club peloritano si sgretola e il discorso del patron di oggi è abbastanza eloquente. Si prosegue nella ricerca di un nuovo gruppo che possa rilevare la società, dopo le prime due offerte non andate a buon fine.