Acr Messina, Sciotto: “siamo in difficoltà, chiedo aiuto. Offerte di vendita? Vi dico come stanno le cose. E su Lo Monaco…”

20 Gennaio 2022 11:15

Il presidente dell’Acr Messina Pietro Sciotto ha fatto chiarezza su tante situazioni inerenti al club: le dimissioni di Lo Monaco, il momento finanziario poco felice della società, le richieste di aiuto, l’ammissione, l’obiettivo e le verità sulle due proposte di vendita ricevute

Un fiume in piena. Pietro Sciotto ha parlato. Il presidente dell’Acr Messina non lo fa quasi mai, ma questa volta ha deciso di esporsi attraverso un video messaggio di circa 10 minuti per spiegare la situazione attuale del club. La sua versione dei fatti dopo le dimissioni (questa volta definitive) di Lo Monaco, il momento finanziario poco felice della società, le richieste di aiuto, l’ammissione, l’obiettivo e le verità sulle due proposte di vendita ricevute.

“E’ mio dovere intervenire in questa vicenda – esordisce il patron dei peloritani – per fare chiarezza a causa dei dubbi venuti creatisi. Si accettano le dimissioni di Lo Monaco e si ringrazia per il lavoro svolto, ma mi voglio focalizzare su due punti dei suoi comunicati. Nel primo scriveva di impossibilità da parte del presidente a garantire impegno minimo finanziario come concordato ad inizio stagione e nel secondo di disattesi impegni presi. Caro Lo Monaco, io ti rispondo dicendo che nella mia vita ho sempre onorato gli impegni presi, se sono dove sono è per questo. La realtà è che io sono abituato a fare i bilanci, ogni anno, e i bilanci si rispettano. Non sono io a disattendere, ma quello che mi sono trovato di fronte è diverso da quanto prospettato. Non è polemica, ma è giusto chiarire. Questo campionato mi costerà oltre 3 milioni di euro, senza entrate. Tutto quello che è stato fatto è accaduto in buona fede”.

Poi Sciotto va più nel dettaglio, snocciola cifre e molto umilmente chiede aiuto, con sincerità: “Quello che conta è salvare il Messina e per questo chiedo aiuto a tutti, amici, nemici, istituzioni – dice – Con tanti sacrifici siamo arrivati in C e vorrei uscire di scena con una salvezza e non con una retrocessione. Anche chi non mi può vedere, che contribuisca ad aiutarmi, perché la C è un patrimonio importante da salvaguardare, un tesoro da tenere stretto. Non possiamo giocare in C non avendo un campo, non avendo nulla. Il Celeste non è un campo, neanche di Terza Categoria, al San Filippo invece siamo ospiti, ci presentiamo domenica solo per la partita. Chiedo alle istituzioni che ci affidino il campo, perché senza non possiamo andare avanti. Imprenditori, contribuite tutti, anche con gli sponsor. Spendere 3 milioni senza entrate non è possibile, la situazione è complicata. Abbiamo incassato 3.200 euro e paghiamo 3 mila al Comune, 500 ai Vigili del Fuoco, 1.500 agli Steward. Spendiamo il doppio, dove dobbiamo andare? Io non voglio uscire con la macchia della retrocessione, ma chiedo aiuti e unione di tutti fino al 30 aprile, poi vedremo”.

Infine il presidente peloritano parla delle due offerte di acquisizione ricevute da due gruppi diversi. La prima “portata dal signor Lo Monaco da Londra, volevano prelevare il club a 1 euro sostenendo le spese per quest’anno. Io ho risposto che sono disponibile, ma che loro si sarebbero dovuti prendere anche attività e passività, tra cui una fideiussione in Lega da 550 mila euro. Informavo anche i signori che da oggi al 20 aprile ci sarebbe stato da spendere 500 mila euro tra F24, contributi Inps e stipendi, considerando solo novembre e dicembre, e poi tra gennaio e giugno altri 2 milioni. Questa risposta non è piaciuta a Lo Monaco e non so perché, ma sono numeri e fatti, perché io faccio i bonifici”.

La seconda proposta, prosegue Sciotto, “credo provenga dalla Sardegna, hanno parlato con l’avvocato Delia. Hanno detto che non mi vogliono dare soldi e che possono spendere 200 mila euro per la squadra quando entrano e 300 ad aprile. Se si vuole fare la C, con 500 mila euro dove si deve andare? Queste sono solo persone che si vogliono mettere in mostra”.