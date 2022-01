Acr Messina, ufficiali due colpi in entrata: arrivano i giovani Trasciani e Dipinto

31 Gennaio 2022 17:09

Due colpi in entrata per l’Acr Messina: ufficiali i giovani Trasciani e Dipinto, rispettivamente difensore e centrocampista

Due colpi in entrata nell’ultimo giorno di mercato per l’Acr Messina. Arrivano i giovani Daniele Trasciani e Nicola Dipinto, rispettivamente classe 2000 e 2002. Il primo è un difensore centrale, cresciuto nelle giovanili del Cesena e della Roma, e arriva dopo aver disputato la prima parte della stagione con la maglia del Teramo. La formula è quella del prestito sino al 30 giugno 2022. Il calciatore, completate le procedure sanitarie obbligatorie per l’inserimento nel gruppo squadra, sarà a disposizione dello staff tecnico. Il secondo è un centrocampista centrale, cresciuto nelle giovanili di Bari, Cosenza e Monopoli, e ha disputato la prima parte della stagione con la maglia della Fidelis Andria. In Puglia ha collezionato un totale di 16 presenze, 13 in campionato e 3 in Coppa Serie C. Il calciatore approda in riva allo Stretto a titolo definitivo dove sottoscriverà un contratto biennale sino a giugno 2023. Completate le procedure sanitarie obbligatorie per l’inserimento nel gruppo squadra, sarà a disposizione dello staff tecnico.