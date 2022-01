Acr Messina, cambia il preparatore atletico: Ristuccia sostituisce Innocenti

2 Gennaio 2022 18:33

Con Alessandro Ristuccia si è provveduto con una risoluzione consensuale del rapporto

Il Messina in campo oggi agli ordini di mister Ezio Raciti, coadiuvato dall’allenatore in seconda Daniele Cinelli e dal preparatore dei portieri Marco Onorati. La squadra ha svolto una doppia seduta di allenamento orientata al richiamo della preparazione atletica. Lavoro senza palla in mattinata, pomeriggio allenamento in campo. La società ha comunicato inoltre “la risoluzione consensuale del rapporto con il preparatore atletico Alessandro Innocenti, a cui si augurano le migliori fortuna professionali”. Al suo posto Delfio Ristuccia, negli ultimi anni a lavoro con società militanti nel massimo campionato degli Emirati Arabi, oltre alle esperienze con Siracusa, Biancavilla e Troina tra le altre.