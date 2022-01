Acr Messina, doppio colpo in entrata a fine mercato: torna Giuseppe Rizzo, arriva anche Burgio

29 Gennaio 2022 16:47

Doppio colpo in entrata per l’Acr Messina a due giorni dalla chiusura del mercato: ritorna Giuseppe Rizzo e arriva il giovane Burgio

A due giorni dalla chiusura del mercato, dopo una sessione quasi assente per quanto riguarda le entrate, l’Acr Messina batte un colpo, anzi due. E’ ufficiale infatti l’arrivo di Giuseppe Rizzo e di Riccardo Burgio. Per il primo, messinese di nascita, si tratta di un ritorno. Dopo la crescita nel settore giovanile peloritano – completata dall’altra parte dello Stretto, alla Reggina, che lo ha anche fatto esordire in prima squadra – il centrocampista classe ’91 ha girovagato per l’Italia, tra Serie B e C. Nella prima parte di stagione è stato protagonista con il Pescara, ora torna a Messina con la formula del prestito fino a giugno. Ha scelto il numero 91. L’altro arrivo ufficiale è il giovane classe 2001 Riccardo Burgio, sempre centrocampista. Anch’egli in prestito fino a giugno, ha giocato al Piacenza nella prima parte e ha scelto il numero 25.