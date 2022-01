Acr Messina, annunciati 6 positivi al Covid: ieri avevano fatto tutti la terza dose

Ilnon sta lasciando scampo e le positività sono all’ordine del giorno. L’, in una nota, comunica che “il ciclo di tamponi effettuato ha dato esito positivo al Covid-19 per sei membri del gruppo squadra. Si tratta di quattro calciatori, un dirigente e un membro dello staff tecnico, posti in isolamento domiciliare secondo le direttive ministeriali e federali. L’intero gruppo squadra, su predisposizione del protocollo, verrà sottoposto domani a test molecolari e sierologici. Vengono sospese le attività di campo fino a nuova comunicazione”. Da sottolineare che lo staff ed i calciatori dell’Acr, nella giornata di ieri, si sono sottoposti alla somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid