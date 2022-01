A Sant’Eufemia d’Aspromonte il cuore è vita: l’associazione culturale Aspromonte Milano dona un defibrillatore alla scuola e alla comunità – FOTO & INTERVISTA

8 Gennaio 2022 18:02

Il defibrillatore è stato dedicato con una targa alla memoria di Marcello Forgione, giovane eufemiese morto a soli 13 anni proprio per un infarto

A Sant’Eufemia d’Aspromonte si dona con il cuore e per il cuore. L’associazione culturale Aspromonte Milano, che conta tra i sui associati numerosi membri originari proprio del comune pre-aspromontano emigrati al Nord, ha infatti deciso di donare un defibrillatore di nuovissima generazione alla scuola elementare locale, ma non solo. Il prezioso strumento, infatti, verrà messo a disposizione dell’intera comunità eufemiese, tanto che si è deciso di installarlo in un punto esterno alla struttura scolastica (come è possibile vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto), sebbene poi la manutenzione dello stesso spetterà proprio alla scuola che ne è ufficialmente proprietaria. Toccherà ora alla comunità aspromontana organizzare e gestire gli appositi corsi che si svolgeranno ad hoc, affinché un alto numero di persone, e non solo pochi ‘addetti ai lavori’, siano in grado di utilizzare lo strumento che, in verità, è di più semplice fruizione rispetto ad altri di più vecchia generazione: una voce automatica istruisce l’utilizzatore, guidandolo passo per passo. Ad ogni modo, però, apprendere nozioni in merito e dunque seguire i corsi di utilizzo, è un valore aggiunto che permette di poter utilizzare il defibrillatore in massima sicurezza e con la massima resa.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti le principali autorità civili, religiose e militari del territorio: oltre a Massimiliano Rositano, presidente dell’Associazione culturale Aspromonte Milano (guarda l’intervista in calce all’articolo) e ad altri membri della medesima associazione che hanno contribuito fattivamente alla generosa donazione, erano presenti anche il consigliere regionale Giuseppe Gelardi, il dirigente scolastico, Francesca Barbaro, il parroco Don Marco La Rosa e una rappresentanza dei commissari prefettizi che amministrano il comune eufemiese.

Fondamentali gli interventi del dott. Francesco Spinelli e del dott. Mileto. Quest’ultimo, in particolare, ha illustrato l’importanza di un intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco, grazie all’utilizzo di un manichino: sono state illustrate tutte le fasi, dal massaggio cardiaco fino all’utilizzo del defibrillatore.

Lo strumento, che ci si augura non venga mai utilizzato ma che potrebbe salvare vite umane, è stato dedicato con una targa alla memoria di Marcello Forgione, giovane eufemiese morto a soli 13 anni proprio per un infarto sopraggiunto in un momento ludico, ovvero mentre il piccolo giocava a calcio con i suoi amici. Presenti alla cerimonia anche i familiari di Marcello, per il quale la commozione è stata tanta e palpabile tra i presenti, anche oggi dopo 34 anni dal tragico evento che ne ha cagionato la morte.