A Polistena investimenti per oltre 4 milioni di euro sulle strutture scolastiche

12 Gennaio 2022 14:20

Polistena: tra lavori in corso, opere finanziate e lavori appaltati, progettazione già avviata

“Il grande lavoro dell’Amministrazione Comunale si traduce in risultati concreti per la comunità scolastica di Polistena. L’obiettivo è quello di rendere le scuole più sicure e moderne, in grado di adeguarsi al cambiamento dei tempi ed assicurare ad alunni, studenti, insegnanti e lavoratori della scuola la fruizione del diritto all’istruzione e alla formazione dei giovani nell’imminente futuro”, è quanto afferma il sindaco Michele Tripodi.

CANTIERI APERTI, LAVORI APPALTATI

”Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria Belà”

Importo 550.000,00

”Lavori di adeguamento sismico della scuola materna Villa Macrì” – Importo € 800.000,00

”Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana della citta di Reggio Calabria Lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico, adeguamento degli impianti, efficientamento energetico e per la sistemazione esterna del nido d’infanzia Villa sito in via Pio La Torre”

Importo complessivo € 200.000,00.

”Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana della citta di Reggio Calabria – Lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico adeguamento degli impianti, efficientamento energetico e per la sistemazione esterna della scuola Brogna (corpo di fabbrica A)”- Importo € 900.000,00

OPERE GIÀ FINANZIATE

”Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare Custodia” – Importo € 408.000,00

”Lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico, antincendio, elettrico, idrico-termo-sanitario alla normativa vigente della scuola Salvemini – via Palmiro Togliatti”- Importo € 960.000,00

PROGETTAZIONE FINANZIATA

”Lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico, adeguamento degli impianti, efficientamento energetico della Palestra e dell’Auditorium della scuola Brogna” -Importo € 62.475,40

”Lavori per adeguamento sismico, antincendio, elettrico, idro-termo-sanitario alla normativa vigente della scuola Trieste” – Importo € 164.844,68.

“L’Amministrazione Comunale conta di approvare nuovi progetti per partecipare ai bandi del PNRR e rimane impegnata a risollevare Polistena in ogni settore della vita sociale e di comunità”, sottolinea il sindaco Tripodi.