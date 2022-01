A Gambarie si scia, l’annuncio: “da martedì saranno aperte al pubblico e pienamente utilizzabili le piste da sci”

8 Gennaio 2022 16:24

A Gambarie si scia, l’annuncio: “da martedì 11 gennaio ore 9.00 saranno aperte al pubblico le seggiovie e quindi pienamente funzionanti ed utilizzabili le piste da sci”

A Gambarie, se le previsioni saranno rispettate, si torna a sciare. Lo annuncia il sindaco Francesco Malara in una nota: “informo tutti gli amanti della neve che la società che gestisce gli impianti sciistici di Gambarie ha completato le procedure di verifica e di collaudo anche delle seggiovie Telese e Nino Martino. Pertanto, se le previsioni meteo saranno rispettate , lunedì 10 gennaio avremo la tanta attesa neve, il tempo di fare uscire i battipista e sistemare le piste e quindi: da martedì 11 gennaio ore 9.00 saranno aperte al pubblico le seggiovie e quindi pienamente funzionanti ed utilizzabili le piste da sci Telese e Nino Martino. Come più volte preannunciato, si ribadisce che per l’ anno in corso, l’ingresso al Comprensorio Sciistico di Gambarie sarà garantito con bus navetta gratuiti che partiranno dai parcheggi attigui al Centro Servizi sito in località Rumia; per utilizzarli sarà necessario esibire il necessario abbonamento di accesso agli impianti che dovrà essere precedentemente acquistato presso la biglietteria di piazza Mangeruca o i locali convenzionati in Città previa presentazione del green pass rafforzato obbligatorio. Finalmente dopo due anni di forzata chiusura si potrà sciare; buon divertimento in sicurezza a tutti”.