Malta nega ingresso al porto all’MSC Grandiosa: ci sono 150 positivi al Covid a bordo

6 Gennaio 2022 19:08

Circa 150 positivi a bordo dell’MSC Grandiosa, a cui è stato negato l’ingresso al porto di Malta

Decine di passeggeri a bordo dell’MSC Grandiosa sono risultate positive al Covid e così le autorità maltesi hanno negato l’ingresso al porto di Malta per la grande nave da crociera. Secondo un rapporto locale, centinaia di passeggeri, tra cui turisti maltesi e italiani, sono bloccati a bordo del mezzo che stava viaggiando tra Malta, Spagna, Francia e l’Italia. Circa 150 persone sono confermate positive a seguito di esami medici effettuati durante un’escursione a Marsiglia. Nonostante i passeggeri a bordo e l’equipaggio siano tutti vaccinati, la maggior parte dei passeggeri positivi sono italiani che non hanno mostrato sintomi. Nessun maltese a bordo è risultato positivo. La nave da crociera è in viaggio per Palma di Maiorca e tutti i passeggeri saranno sottoposti ai test. L’agente maltese che rappresenta la nave da crociera ha affermato che se i passeggeri maltesi a bordo risulteranno negativi al test verranno rimandati a Malta.