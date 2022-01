Espulsi dall’Italia ma bloccati in Sicilia perché senza Super Green Pass: i 13 migranti sono stati trasferiti a Enna

20 Gennaio 2022 13:26

I 13 migranti espulsi dall’Italia, ma costretti a rimanere in Sicilia perché senza Super Green Pass, adesso verranno trasferiti a Enna

Una storia che assume sempre più i contorni del grottesco. E’ quella dei 13 migranti costretti a rimanere in Sicilia, a Siracusa, nonostante il provvedimento di espulsione. Motivo? Non hanno il Super Green Pass e quindi non possono muoversi. Ma la Prefettura di Siracusa ha per ora disposto il trasferimento in un centro accoglienza di Enna, dopo che gli stessi hanno presentato domanda come richiedenti asilo politico.

La ricostruzione

Qualche giorno fa i migranti, perlopiù di nazionalità gambiana e senegalese, avevano lasciato la nave quarantena di Augusta, dirigendosi a Siracusa, dove erano state allestite delle tendopoli apposite per ospitarli. “Adesso spetterà a loro decidere se sottoporsi al vaccino o meno. Al momento nella struttura di accoglienza di Siracusa vi sono oltre 300 migranti, tutti vaccinati spontaneamente. Anche ad Enna sono quasi tutti vaccinati. Se loro non lo faranno, nell’attesa che a commissione competente si esprima in merito alla loro richiesta di asilo politico, si atterranno anche loro alle normative nazionali”, fanno sapere dalla prefettura di Siracusa.