26 Gennaio 2022 11:33

Centrato un 9 da 20 mila euro ad Anoia, provincia di Reggio Calabria

Calabria protagonista del 10eLotto: nell’ultimo concorso di martedì 25 gennaio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore ad Anoia, in provincia di Reggio Calabria, ha centrato un 9 da 20 mila euro. Si festeggia anche a Vibo Valentia grazie a 7 Doppio Oro da 15 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 25,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 255 milioni dall’inizio dell’anno.