Ripristinato il volo diretto Reggio-Calabria Milano andata e ritorno in giornata: gli orari e i prezzi

7 Dicembre 2021 13:44

Reggio Calabria, ripristinato il volo diretto da e per Milano in giornata: mancava da anni, è un’ottima notizia

Una buona notizia, già nell’aria da qualche settimana ma ora a tutti gli effetti messa in pratica. Un barlume di speranza in un periodo buio, da questo punto di vista, per la nostra città. A partire da questo mese, dicembre 2021, è stato infatti ripristinato il volo diretto Reggio Calabria-Milano Linate andata e ritorno direttamente in giornata. Mancava da qualche anno e rappresenta sicuramente un ritorno al passato, consentendo soprattutto a chi – specialmente per motivi di lavoro – può partire e rientrare nello stesso giorno senza dover necessariamente pernottare. Il Comitato “Difendiamo l’aeroporto dello Stretto: da Milano” rivendica questa importantissima decisione: “Era il primo punto del programma del nostro comitato”, scrive su Facebook. Ora l’obiettivo, e la speranza, è che lo stesso avvenga almeno con Roma, altra città con cui gli spostamenti sono continui e frequenti soprattutto per questioni lavorative.

Le tratte giornaliere saranno due, eccole nel dettaglio:

Andata

REGGIO CALABRIA partenza 06:20 – MILANO LINATE arrivo 08:00

partenza – arrivo REGGIO CALABRIA partenza 15:35 MILANO LINATE arrivo 17:15

Ritorno

MILANO LINATE partenza 13:10 REGGIO CALABRIA arrivo 14:50

partenza arrivo MILANO LINATE partenza 21:45 REGGIO CALABRIA arrivo 23:25

I prezzi variano: a dicembre intorno ai 100€ o poco sopra da Reggio a Milano, con picchi minimi di 60 in avvicinamento ai giorni delle festività natalizie. Molto più salato il ritorno Milano-Reggio, con prezzi in media di oltre 200€. I costi sono ovviamente variabili in base alle esigenze del mercato e del viaggiatore stesso. Saranno frequenti gli spostamenti da Milano a Reggio – e non viceversa – nel periodo natalizio, per i tanti fuori sede che ritornano dalle famiglie. A gennaio, infatti, i prezzi si abbassano notevolmente scendendo intorno ai 50€ sia per l’andata che per il ritorno, e permettendo quindi un rientro in giornata col doppio volo andata e ritorno sui 100€.