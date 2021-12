Volo cancellato: 78enne di Bolzano vince la causa contro Volotea

9 Dicembre 2021 15:59

Il Giudice di Pace di Verona ha condannato la compagnia aerea Volotea

Pochi giorni fa, il Giudice di Pace di Verona ha condannato la compagnia aerea Volotea al pagamento della compensazione pecuniaria di 273,50 euro ad una passeggera di 78 anni di Bolzano. La vicenda risale al 14 settembre 2020, quando il volo numero V71758 (Catania-Verona) venne cancellato. La passeggera, riposizionata su un altro volo con destinazione Bergamo, ha dovuto poi acquistare un biglietto del treno al costo di 23,50 euro per la tratta Bergamo-Bolzano. Somma che verrà compensata da Volotea, oltre ai 250 euro previsti dal Regolamento Comunitario n.261/04.

“Anche in questo caso – commentano da ItaliaRimborso – la giustizia italiana viene incontro alle esigenze dei passeggeri, ben comprendendo i disagi che può comportare una cancellazione aerea, con successivo riposizionamento in altro volo. Il Regolamento Comunitario n. 261/04 è stato perfettamente applicato dal Giudice di Pace, come spesso accade con la nostra azienda”.

