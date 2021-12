Volley, SSD UniMe chiude capolista nel proprio girone al giro di boa del torneo

27 Dicembre 2021 11:35

Al giro di boa SSD UniMe capolista nel Campionato di Serie D femminile

Chiude la prima parte di stagione al comando la SSD UniMe che, grazie a quattro vittorie in altrettante gare, guida da sola la classifica del Campionato femminile di Serie D. Al giro di boa bilancio più che positivo per il gruppo allenato da Paola Laganà: un trend positivo di prestazioni che certifica la compattezza del team universitario e le capacità tattiche e caratteriali di un collettivo molto eterogeneo, composto da un mix di atlete giovani ed esperte che Coach e staff hanno saputo amalgamare sapientemente.

Al bottino di punti collezionato dalla SSD UniMe in queste prime quattro giornate di Serie D mancano all’appello solamente due lunghezze, lasciate per stara in due diversi momenti, ma che sino ad ora non hanno pregiudicato l’andamento spedito delle ragazze universitarie, saldamente in cima alla classifica con 10 punti. Vittoria all’esordio per la truppa di Coach Laganà contro Santa Teresa di Riva (3-1) e bottino pieno anche nella terza del torneo contro US.CO Gravina. I due piccoli intoppi per le messinesi arrivano alla seconda, in casa contro la Pallavolo Acireale, e nell’ultimo turno sul campo della Noi Energia San Giuseppe Adrano. Entrambi incontri tiratissimi e difficili da portare a casa, ma che le universitarie sono riusciti a conquistare al tie-break dimostrando grande determinazione e una tenuta mentale di grande livello.

Classifica ridisegnata nell’ultimo turno di campionato a favore della SSD UniMe, che rosicchia qualche punticino sulla seconda in classifica Aci Catena, sconfitta per 3-0 a Trinisi e ferma a quota 8 lunghezze in graduatoria generale. Un’ulteriore iniezione di fiducia ed entusiasmo, dunque, per le atlete della SSD UniMe in vista del ritorno in campo il 9 gennaio 2022, quando in programma ci sarà il derby messinese contro il Team Volley