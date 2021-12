Volley, OmiFer Palmi chiude l’anno senza sbavature: vittoria per 3-0 contro Massa Lubrense

27 Dicembre 2021 16:42

Volley, vittoria per 3-0 di Palmi su Massa Lubrense: chiuso il 2021 con un successo

Una partita praticamente senza errori quella disputata dalla OmiFer Palmi che chiude in bellezza il 2021 imponendosi per 3-0 sulla Shedirpharma Massa Lubrense. Sotto i colpi di un costante e prolifico Prespov, Massa non riesce per tutta la durata dell’incontro a mettere in seria difficoltà i nero-verdi. I parziali (25-16; 25-17; 25-18) parlano chiaro: Palmi ha giocato una partita brillante e quasi perfetta, con ottime percentuali al servizio e in attacco. Massa invece paga la ricezione negativa e una fase di attacco che non ha dato i risultati sperati.

Molto soddisfatto Erminio Russo, protagonista del match con 13 punti messi a segno “oggi abbiamo fatto la differenza soprattutto con il nostro servizio, siamo stati molto forti anche in fase muro-difesa e questo ci ha consentito di imporre il nostro gioco”. Non cala invece l’attenzione per il coach reggino Antonio Polimeni che esprime la sua soddisfazione per il risultato ottenuto ma continua a guardare il lungo percorso stagionale: “sono molto contento della prestazione dei ragazzi, siamo stati bravi in entrambe le fasi di gioco. Avevamo davanti una squadra con degli ottimi battitori e siamo stati molto lucidi e bravi nel non farli entrare in partita”.

Adesso la squadra si gode il meritato riposo di fine anno in attesa delle decisioni di Lega Pallavolo in merito alle gare di Coppa Italia previste per il 2 gennaio 2022.

OMIFER PALMI – SHEDIRPHARMA MASSA LUBRENSE 3-0 (25-16; 25-17; 25-18)

Palmi: Marra 5, Fortunato (L1), Prespov 22, Russo 13, Rosso 10, Paris 2, Nicolò, Remo 11. N.E. Pellegrino, Gitto, Di Carlo (L2), Laganà, Soncini. All. Polimeni

Massa Lubrense: Aprea, Illuzzi 1, Lugli 5, Pilotto 1, Fantauzzo 7, Denza (L1), Sorrenti 11, Grimaldi, Deserio 2. N.E. Pontecorvo (L2), Peripolli, Imperatore, Conoci, Miccio. All. Esposito

Note: durata 1:10

Arbitri: Giorgianni-Stancati