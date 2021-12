Villa San Giovanni: domenica l’Agorà Democratica dedicata al tema “Infrastrutture e Sostenibilità: lo Stretto nell’ era della transizione ecologica”

16 Dicembre 2021 23:03

Domenica 19 Dicembre, a partire dalle ore 17:30, presso la Villa Chiringuito di Villa San Giovanni, si terrà l’ Agorà Democratica dedicata al tema “Infrastrutture e Sostenibilità: lo Stretto nell’ era della transizione ecologica”. “Gli obiettivi di sviluppo sostenibile non possono essere raggiunti senza un sistema infrastrutturale più efficiente, sicuro, digitale e attento all’ambiente. Allo stesso modo, gli enormi divari territoriali del nostro Paese non possono essere colmati senza intervenire sulle infrastrutture (di trasporto, di telecomunicazione, energetiche, idriche, digitali, etc). In questa categoria possono trovare spazio le Agorà Democratiche utili per discutere di come: accelerare la costruzione di nuove infrastrutture nel Mezzogiorno e nelle aree interne, montane e insulari; garantire sicurezza ed efficienza della rete infrastrutturale, anche grazie all’utilizzo di tecnologie di ultima generazione; intervenire sul sistema infrastrutturale, per stimolare la competitività e l’internazionalizzazione del sistema Paese; definire la nostra strategia infrastrutturale alla luce delle grandi sfide geopolitiche”.

Nello specifico l’iniziativa si fonda su una visione di democrazia realmente partecipativa e aperta al contributo di esperienze associative e civiche oltreché partitiche, funzionale a porre le persone davvero al centro del dibattito politico, in assenza di steccati ideologici da anteporre al bene collettivo. La domanda focale che ci porremo sarà: Se Villa S. Giovanni assolve ad un compito d’interesse nazionale ed oltre, in che misura lo stato centrale vuole contribuire allo sviluppo di questo piccolo ma delicatissimo e strategico pezzo di territorio italiano? L’evento si svilupperà in due fasi. Dopo l’ introduzione di Filippo Bellantone (già Consigliere Comunale del Partito Democratico), ed i saluti di Salvatore Ciccone (Capogruppo Consiliare del Pd di Villa San Giovanni) e di Patrizia Liberto (iscritta Pd e candidata alle ultime competizioni Regionali), si costituiranno 3 tavoli tematici (“Infrastrutture e spostamento a sud degli approdi di Villa San Giovanni”, “Mobilità del nodo viario sullo Stretto”, “Sostenibilità e rigenerazione urbana”) con l’ obiettivo di elaborare le proposte da portare in plenaria e sulle quali interverranno gli autorevoli ospiti: Lucia Nucera (Assessore al Comune di Reggio), Sandro Repaci (Presidente Associazione Comuni dell’ Area dello Stretto), Filippo Quartuccio (Consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria), Giuseppe Ranuccio (Sindaco di Palmi), Giuseppe Marino (Dirigente PD Calabria), Mimmo Battaglia (Assessore al Comune di Reggio Calabria), Sebi Romeo (Dirigente PD Calabria), Carmelo Versace (Vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria), Giuseppe Falcomatà (Dirigente PD Calabria), Nicola Irto (Capogruppo PD in Consiglio Regionale Calabria). Concluderà, facendo sintesi tra gli interventi, Francesco Boccia (Responsabile Nazionale PD Enti Locali). A moderare e coordinare la discussione sarà Adele Briganti.