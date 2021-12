25 Dicembre 2021 16:05

Villa San Giovanni: consegnata la palestra all’Istituto professionale alberghiero e turistico, la soddisfazione del dirigente scolastico Carmela Ciappina

“Un altro passo importante che si aggiunge al cammino che la nostra comunità scolastica sta compiendo verso il ritorno alla normalità”: esprime così Carmela Ciappina, dirigente scolastico dell’Istituto professionale alberghiero e turistico di Villa San Giovanni, la propria soddisfazione per la consegna della palestra alla sua scuola, in condivisione con l’Istituto istruzione superiore ‘Nostro-Repaci’, da parte della Città metropolitana, avvenuta il 30 novembre scorso dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione. “Oltre che sul campetto all’aperto, adesso i nostri ragazzi potranno ritornare a svolgere l’attività sportiva pure al coperto. Ma non solo, in considerazione del fatto che l’impegno motorio e sportivo costituisce un elemento fondamentale dell’offerta formativa di ogni scuola anche con l’obiettivo di favorire l’inclusione delle fasce più deboli presenti fra i giovani, sarà nuovamente possibile sia promuovere attività sportive extracurriculari che far partecipare gli allievi ai campionati studenteschi organizzati dal Miur, ai quali abbiamo aderito in particolare per i tornei di calcio a 5 e pallavolo”.