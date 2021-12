Villa San Giovanni: al via il progetto “Spendiamoci per le Scuole” [VIDEO]

6 Dicembre 2021 14:00

Villa San Giovanni: “Spendiamoci per le Scuole” è il nome del nuovo progetto promosso da Perla dello Stretto

“Spendiamoci per le Scuole” è il nome del nuovo progetto promosso da Perla dello Stretto a Villa San Giovanni. Una iniziativa che vuole oltrepassare la mera visione economica dello shopping per affacciarsi concretamente al mondo del sociale e delle istituzioni scolastiche. Uno shopping costruttivo ed edificante, dunque, che possa essere d’aiuto alla collettività, specie in questa fase particolarmente complessa e perdurante legata alla pandemia. Non è la prima volta che il centro commerciale di Villa San Giovanni apre le porte al mondo del sociale e dell’istruzione. Gli ottimi risultati fin qui raggiunti – soprattutto nel corso dell’evento il “Carnevale delle Scuole” del febbraio 2020 – hanno convinto la proprietà e la direzione di Perla dello Stretto a proporre una nuova iniziativa rivolta alle strutture scolastiche del territorio.

La meccanica del progetto “Spendiamoci per le Scuole” è molto semplice. I clienti che effettueranno acquisti nei punti vendita del centro commerciale fino al prossimo 19 dicembre, potranno aiutare le classi degli istituti scolastici partecipanti a vincere dei premi tecnologici utili alle attività didattiche. Al cliente basterà raggiungere con lo scontrino il point dedicato presente nella galleria dello shopping center. Una volta inquadrato il QR Code e seguite le istruzioni indicate, sarà possibile scegliere la classe alla quale assegnare i punti espressi dall’importo speso. Le tre classi che cumuleranno il punteggio più alto, si aggiudicheranno i premi previsti che saranno consegnati nel corso della cerimonia di premiazione prevista il 19 dicembre 2021 alle ore 16.30. A tutte le classi partecipanti sarà consegnato un kit composto da materiale scolastico di vario genere. Ma non finisce qui: nel caso in cui un cliente non avesse individuato un istituto scolastico al quale assegnare il punteggio dello scontrino, potrà comunque far valere la propria spesa destinandola alla Cooperativa Sociale Rose Blu di Villa San Giovanni, da sempre a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie.