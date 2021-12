Vibo Valentia, omaggiato il personale medico e paramedico dell’Ospedale “Jazzolino” con la consegna di 500 panettoni

23 Dicembre 2021 17:15

Nella giornata odierna l’Associazione Valentia e la Giacinto Callipo Conserve Alimentari hanno voluto omaggiare tutto il personale medico e paramedico dell’Ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia consegnando 500 panettoni prodotti proprio dall’azienda medesima. “La nostra donazione è solo un piccolo gesto per dimostrare riconoscenza al personale medico che da oltre un anno è schierato in prima linea per far fronte alle urgenze legate alla pandemia. Professionisti che non solo svolgono il loro lavoro con grande responsabilità ma quotidianamente compiono un’importante missione umanitaria. Abbiamo deciso di essere ancora una volta al fianco dei volontari dell’Associazione Valentia in quanto riteniamo che il loro impegno, serio e costate, nel sociale è ammirevole e di grande impatto”, dichiara il Presidente Pippo Callipo. Continua così Anthony Lo Bianco, Presidente di Valentia: “Quello di oggi è un piccolo gesto per ringraziarli dell’encomiabile lavoro che stanno svolgendo in maniera incessante, con abnegazione e grande umanità”.

“In questo momento storico così triste e difficile come quello che stanno vivendo gli ospedali italiani – conclude Lo Bianco – l’Associazione Valentia, insieme al gran cuore della famiglia Callipo, abbiamo deciso di esprimere il nostro profondo sentimento di gratitudine e di stima per l’impegno profuso e per l’alto spirito professionale con il quale i medici e paramedici impegnati in questi mesi nella battaglia contro il Covid-19, stanno fronteggiando e arginando questa emergenza, consegnando loro centinaia di panettoni. Siamo consapevoli che anche quest’anno sarà un Natale diverso ed abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza a chi, dal primo giorno, combatte in prima linea per un’emergenza che sta affliggendo il nostro Paese. Un sentito grazie a Pippo Callipo, ai suoi figli Giacinto e Filippo Maria per il sostegno continuo e la vicinanza relativa alle attività benefiche, sociali e solidaristiche per il nostro territorio”. I fantastici panettoni Callipo fatti con il cioccolato, gli agrumi ed i fichi di Calabria vogliono rappresentare un gesto fatto con il cuore. Nelle giornate di oggi e domani, verranno distribuiti direttamente nelle mani dei responsabili di ogni reparto, che provvederanno alla consegna.