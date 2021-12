Venerdì 3 dicembre maxi sciopero dei trasporti locali contro il Green Pass: aderisce anche l’Atam di Reggio Calabria [INFO e DETTAGLI]

1 Dicembre 2021 13:22

Reggio Calabria, indetto per venerdì 3 dicembre sciopero nazionale del settore mobilità

Venerdì 3 Dicembre 2021 è previsto uno sciopero nazionale della durata di 4 ore del settore trasporto pubblico locale, sulla questione dell’obbligo del possesso del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, la segreteria provinciale UGL Autoferrotranvieri Reggio Calabria ha comunicato l’adesione allo sciopero nazionale del settore mobilità indetto dalla segreteria nazionale della stessa organizzazione sindacale per venerdì 3 dicembre.

Potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento dei servizi di trasporto.

ATAM S.p.A., nei limiti degli agenti disponibili, garantirà comunque i collegamenti essenziali:

Porto – Aeroporto,

le corse dirette ai vari Ospedali cittadini

ed il servizio Scuolabus

L’Azienda adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere ed integrale ripristino del servizio. Non vi sono dati in merito alla percentuale di adesione rispetto a scioperi precedenti, poichè in questo caso è solo una sigla (UGL) a proclamare lo sciopero, mentre in passato erano sempre presenti altre sigle sindacali. Tuttavia in base alla appartenenza alla sigla sindacale che ha indetto lo sciopero, possiamo stimare che verrà interessato un 10% dei componenti del turno.