Vaccino, Crisanti: “si dovrà fare anche la quarta dose”

24 Dicembre 2021 13:51

Vaccino, le parole di Crisanti direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova

“Il via libera di Israele alla quarta dose non è sicuramente una buona notizia. Se hanno deciso così, vuol dire che hanno dei dati, secondo i quali la terza dose dopo sei mesi perde efficacia. E quello che succede in Israele succede anche in Italia. Non siamo diversi“. Lo dichiara Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova, in un’intervista esclusiva al quotidiano online SprayNews.it. E aggiunge: “Io lo sto dicendo da mesi che questi vaccini non sono adatti ai redditi medi e bassi. Le zone povere del mondo sono gli incubatori delle varianti. I Paesi dove non ci si vaccina, incubano ed esportano tutte le varianti possibili. All’infinito“.