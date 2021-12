Vaccini, è scontro fra Donato e Amurri: “i parenti delle persone defunte dopo la somministrazione con chi se la prendono se nessuno si assume le responsabilità?”

16 Dicembre 2021 15:36

“Ma la madre di Camilla Canepa o tutte quelle persone che invece hanno certificato di danni gravissimi dopo il vaccino o parenti di persone decedute dopo il vaccino, a chi dovrebbero dire ‘mi fai schifo’?”, è la domanda che pone l’europarlamentare Francesca Donato

“Io non do etichette, come no vax o no Green Pass, parlo di contenuti e cerco di fare delle domande a chi è competente, peccato che non ricevo mai risposte”. Ad affermarlo è Francesca Donato durante lo scontro con Sandra Amurri in studio da Massimo Giletti a Non è l’arena, su La7, nella puntata del 15 dicembre. Le due protagoniste del confronto hanno poi commentato anche le parole del primario del pronto soccorso di Pesaro, Umberto Gnudi, (“no vax, mi fate schifo. Vi curo, ma vi disprezzo”). Donato non usa mezzi termini: “è vomitevole, un medico che dice una frase del genere dovrebbe cambiare mestiere. Il Giuramento d’Ippocrate lo obbliga a curare le persone, che siano essi terroristi o assassini. Non si è mai sentito un medico dire che si rifiuta di curare un paziente perché ha chissà quali colpe commesse nella propria vita. Dire che fanno schifo delle persone perché hanno scelto di correre un rischio diverso da quello che ci viene detto sia opportuno correre, senza che nessun medico se ne prenda le responsabilità”.

A questo punto il giornalista Luca Telese prova ad incalzarla, dicendo che lei, da non vaccinata, Donato starebbe mettendo in pericolo lui, che invece è vaccinato. “Io sono guarita dal Covid, quindi sono molto meno infettiva di qualsiasi altro vaccinato, sempre che la scienza vi interessi o sia meglio per voi sostenere le tesi che sostengono le casa farmaceutiche”. Il giornalista Telese prova a smentirla, dicendo che i vaccinati contagino meno dei non vaccinati, un aspetto smentito ormai da tempo da un articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine, “decine di studi dicono che questo sia falso”, spiega Donato.

“Al di là degli slogan e delle frasi fatte, prima di parlare dovrebbe azionare il cervello!”, attacca Amurri. A questo punto Donato risponde: “ma la madre di Camilla Canepa o tutte quelle persone che invece hanno certificato di danni gravissimi dopo il vaccino o parenti di persone decedute dopo il vaccino, a chi dovrebbero dire ‘mi fai schifo’? Io non parlo solo con i non vaccinati, ma anche con centinaia di vaccinati che hanno subito danni e non hanno altri medici che li curano”. “Mi auguro che lei abbia un cervello vista che la paghiamo noi”, accusa ancora Amurri nei confronti dell’europarlamentare.