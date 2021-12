29 Dicembre 2021 09:48

La nota della direzione sulle inoculazioni in questi giorni

A causa della carenza di scorte dei vaccini l’accesso alla zona vaccinazione dell’Ospedale Papardo di Messina è consentito solo alle persone già prenotate per la seconda dose e per gli utenti provenienti dagli HUB vaccinali per ottenere la vaccinazione in ambiente protetto. Per tutti gli altri casi rivolgersi agli hub vaccinali cittadini che continuano ad avere forniture di vaccini.