Vaccini, in arrivo nuovo carico: 8mila fiale a Milazzo, 100 a Messina

7 Dicembre 2021 14:56

In Sicilia nel weekend, come al solito a bordo dei furgoni speciali di Sda-Poste Italiane, arriveranno 63.800 dosi di Moderna

Ammonta a 63.800 il prossimo carico di vaccini anti-Covid in consegna in Sicilia da parte di Sda, corriere espresso di Poste Italiane che recapiterà presso i centri siciliani nuove dosi del tipo Moderna a partire da venerdì 10 dicembre. Si tratta di una fetta rilevante di una fornitura complessiva pari a oltre 630mila fiale, che saranno gestite da 36 speciali furgoni Sda per il rifornimento di vaccini su tutto il territorio nazionale.

Le nuove fiale saranno destinate alle farmacie ospedaliere di Palermo (15.700 dosi), Giarre (14.500), Milazzo (8.000), Erice Casa Santa (5.500), Agrigento (5.500), Siracusa (5.000), Ragusa (4.000), Caltanissetta (3.500), Enna (2.000) e Messina (100).