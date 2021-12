Vaccini, Palmi corre verso la terza dose: orari e info su prenotazioni

15 Dicembre 2021 20:24

In un momento in cui i contagi sono in risalita, la vaccinazione rappresenta un’arma importante per combattere il Covid-19. Il centro vaccinale di Palmi è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 nei giorni feriali, per vaccinarsi con prenotazione. Nei fine settimana, secondo gli stessi orari, è invece possibile vaccinarsi senza prenotazione nel corso degli open day.