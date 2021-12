“Và dove ti porta la Costituzione”: l’Anpi di Messina a congresso

2 Dicembre 2021 12:40

Conclusi i congressi cittadini di Barcellona, Capo d’Orlando, Messina, Milazzo e Raccuja, adesso l’Anpi messinese va all’appuntamento provinciale. L’incontro congressuale è fissato per sabato 4 dicembre, nel Salone delle Bandiere del Municipio di Messina, a partire dalle 9.15 con prosecuzione nel pomeriggio. L’associazione messinese ci va con novità di rilievo: su cinque sezioni, tre hanno come Presidente Adelina, Oriana e Patrizia. Anche le intitolazioni delle sezioni hanno un forte segno per i richiami ai valori della Resistenza e della Costituzione: Aldo Natoli, Eliana Giorli, Lidia Menapace, Ignazio Di Lena, Giovanni Raccuia, mentre la sezione provinciale è intitolata a Mimmo Trapani. A tirare le somme dell’attività svolta negli ultimi tre anni sarà il fiduciario provinciale Fausto Clemente. La sua relazione, con riferimento al documento dell’Anpi nazionale per il XVII congresso, sarà seguita da quella di Stino Cannata, segretario amministrativo dell’Associazione. Al congresso messinese sono state invitate le autorità provinciali, i rappresentanti dei sindacati e delle associazioni, i cittadini “partigiani della Costituzione”.

Si entrerà poi nel vivo del dibattito sul documento nazionale, sui contributi allo stesso documento, su mozioni e ordini del giorno proposti dalle sezioni. Fra questi si segnala quello che invita l’Anpi nazionale a conferire la tessera onoraria a Greta Thunberg e Vanessa Nakate, attiviste di “Friday for Future”, per il loro intento di coniugare giustizia ambientale e giustizia sociale. Nel frattempo saranno al lavoro le commissioni, da cui dovrebbero scaturire i report utili alla individuazione delle linee politiche dell’Anpi per il prossimo futuro – punto di forza la convenzione fra l’Anpi stessa e il Ministero dell’Istruzione – e la composizione del direttivo provinciale, da cui a sua volta saranno eletti presidente, vice-presidente e segretario amministrativo. Le conclusioni dei lavori sono affidate a Vincenzo Calò, componente della segreteria nazionale dell’Anpi.