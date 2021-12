Mascherina? No, meglio un perizoma: uomo la indossa per poter salire in aereo, ma viene fatto scendere [VIDEO]

19 Dicembre 2021 10:44

Indossava un perizoma al posto della mascherina: un uomo è stato fatto scendere dall’aereo. Il video

Ne abbiamo viste tante, in questi quasi due anni di Covid. Una delle ultime, tra le più insolite, quella di un uomo che si è presentato all’hub vaccinale con un braccio finto. Era successo in Italia poche settimane fa. L’ultima storia, invece, esce fuori dai canoni nazionali e anche continentali. E’ accaduta in Florida: un uomo, pronto a volare con un aereo della United Airlines, è stato fatto scendere dal mezzo perché indossava un perizoma al posto della normale mascherina. Come si legge sulla Nbc News, l’uomo, Adam Jenne, di 38 anni, ha agito così in segno di protesta contro le misure anti Covid sugli aerei.

“Penso che il modo migliore per illustrare l’assurdità della mascherina sia con l’assurdità”, ha dichiarato lui stesso all’emittente WBBH, un’affiliata della Nbc. L’uomo ha già protestato più volte con singolari gesti sugli aerei per manifestare contro questo dispositivo di protezione. Su “ogni singolo volo ho avuto reazioni diverse da parte dell’equipaggio”, ha aggiunto. Secondo la compagnia aerea l’indumento intimo non copriva completamente il naso e la bocca dell’uomo. Alcuni passeggeri, però, hanno deciso di stare dalla parte dell’uomo e sono scesi anch’essi dall’aereo in segno di solidarietà. L’episodio è diventato in poco tempo virale sui social per via di un video filmato da un passeggero. Eccolo in basso.