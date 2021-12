E’ ufficiale, Calabria in “zona gialla” da lunedì 13 dicembre: nuove restrizioni solo per vaccinati e ristoranti, ecco le nuove regole

10 Dicembre 2021 17:38

Da lunedì 13 dicembre la Calabria passerà in ‘zona gialla’: rispetto alla ‘zona bianca’ cambieranno pochissime regole, riguarderanno soltanto i cittadini vaccinati, mentre tutto resterà invariato per i non vaccinati. Ecco tutte le restrizioni anti-Covid e come sono cambiate le regole

Dopo il Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano, passa in ‘zona gialla’ prima di Natale anche la Calabria. Ad annunciarlo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha firmato in questi minuti l’ordinanza. La Regione ha infatti un indice di incidenza superiore ai 50 casi a settimana ogni 100mila abitanti, ha superato il limite del 15% di posti letto occupati da malati Covid in area medica e più del 10% del tasso delle terapie intensive. Questo ovviamente porta altre restrizioni e modifiche alle regole per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Dal 6 dicembre, ci sono state delle modifiche in questa fascia in virtù del nuovo decreto Super Green Pass. Il Governo ha pubblicato sul suo sito una tabella che schematizza tutte le restrizioni in zona gialla facendo distinzioni per i cittadini in possesso del Super Green Pass (vaccinati), per chi ha il Green Pass base (ottenibile con il tampone) e per chi infine è totalmente sprovvisto di qualsiasi tipo di Certificazione.

In realtà, tra la zona gialla e quella bianca cambierà ben poco, e le uniche restrizioni in più riguarderanno solamente i cittadini vaccinati e il settore della ristorazione. Bar, pub, pizzerie e ristoranti saranno vessati dalla regola del limite massimo di 4 persone al tavolo (tranne se conviventi) ed in vista della stagione invernale saranno sempre più vuoti: i locali stanno già ricevendo molte chiamate di disdette, una grandissima defezione di prenotazioni per quanto riguarda soprattutto le cene aziendali, le cene di lavoro e i cenoni di famiglia per le festività natalizie. Sebbene in Calabria soltanto il 17% dei cittadini non risulta ancora vaccinato, alle varie difficoltà va aggiunto anche l’aumento dei contagi e la quarantena a cui devono sottoporsi i contatti stretti dei positivi. Tutte situazioni che limitano le uscite e impediscono di organizzare pranzi o cene nei ristoranti.

Vediamo di seguito nel dettaglio tutte le norme della zona gialla.

Zona gialla: Green Pass e Super Green Pass, cosa cambia

Valgono le stesse regole del Super Green Pass e del Green Pass della zona bianca. Si aggiunge, per tutti, l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto (che già in Calabria era stato istituito tramite un’ordinanza del presidente Roberto Occhiuto) e per il settore della ristorazione con il limite di 4 persone al tavolo (esclusi i conviventi) sia all’aperto che al chiuso e la distanza di almeno un metro per ogni commensale.

Le regole sugli spostamenti

In zona gialla sono consentiti tutti gli spostamenti: all’interno del proprio Comune, tra Comuni diversi e tra Regioni. Rispetto alla zona gialla dello scorso anno decade anche il coprifuoco, quindi non ci sono più limiti orari alla circolazione e non è più necessaria l’autocertificazione. Dal 6 dicembre gli spostamenti mediante il trasporto pubblico locale sono consentiti solo per chi ha il Green Pass, così come quelli mediante il trasporto regionale e interregionale. Ecco nel dettaglio cosa prevedono le regole del Governo sugli spostamenti in zona gialla:

Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea: consentito a chi ha il Green Pass e il Super Green Pass;

Utilizzo di taxi e autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente: consentito a tutti;

Spostamenti con mezzo proprio all’interno del Comune: consentiti a tutti;

Spostamenti con mezzo proprio verso altri Comuni della stessa regione: consentiti a tutti;

Spostamenti con mezzo proprio verso altre Regioni: consentiti a tutti;

Trasporto scolastico dedicato ai minori di 12 anni: consentito a tutti.

Attività lavorativa e Green Pass

In zona gialla, come in zona bianca, arancione e rossa, per lavorare basta solo il Green Pass base, eccetto quei lavoratori per cui è previsto l’obbligo vaccinale (operatori sanitari, insegnanti e forze dell’ordine). Anche l’accesso alla mensa è previsto per chi ha il Green Pass e il Super Green Pass, mentre non può accedervi chi è sfornito di certificazione verde.

Le regole per centri commerciali e negozi

In zona gialla è possibile accedere ai negozi che erogano servizi alla persona, oppure a negozi che vendono beni o servizi all’interno o all’esterno dei centri commerciali, senza il Green Pass. Allo stesso modo è possibile accedere agli uffici pubblici per usufruire dei servizi.

Ristoranti o bar e alberghi in zona gialla

Le regole in zona gialla per ristoranti e bar prevedono una differenziazione tra chi possiede il Super Green Pass e chi invece non lo possiede. Ecco cosa prevede il decreto relativamente ai bar e ai ristoranti, e successivamente quelli che si trovano all’interno degli alberghi:

Ristoranti e Bar

Senza Green Pass

Accesso consentito solo al servizio da asporto, consumazione al banco e ai tavoli all’aperto con limite di 4 persone al tavolo (esclusi i conviventi) e distanza di almeno un metro;

Accesso consentito solo al servizio da asporto, consumazione al banco e ai tavoli all’aperto con limite di 4 persone al tavolo (esclusi i conviventi) e distanza di almeno un metro; Green Pass “base”

Accesso consentito solo al servizio da asporto, consumazione al banco e ai tavoli all’aperto con limite di 4 persone al tavolo (esclusi i conviventi) e distanza di almeno un metro;

Accesso consentito solo al servizio da asporto, consumazione al banco e ai tavoli all’aperto con limite di 4 persone al tavolo (esclusi i conviventi) e distanza di almeno un metro; Super Green Pass

Accesso consentito sia ai tavoli all’aperto sia ai tavoli all’interno, con limite di 4 persone al tavolo (esclusi i conviventi) e distanza di almeno un metro.

Alberghi e hotel

Senza Green Pass

Soggiorno e accesso non consentiti;

Soggiorno e accesso non consentiti; Green Pass “base”

Soggiorno consentito e accesso consentito anche alla sala ristorante e al bar, ma solo se ospiti della struttura;

Soggiorno consentito e accesso consentito anche alla sala ristorante e al bar, ma solo se ospiti della struttura; Super Green Pass

Nessuna limitazione;

Scuola e università

Didattica in presenza al 100% per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado non hanno bisogno del Green Pass per entrare in aula, che invece è necessario per gli studenti universitari (ma basta la certificazione base, non il Super Green Pass). Gli studenti delle università, così come in zona bianca, anche in zona gialla non potranno accedere alle università senza il Green Pass.

Musei, cinema e teatri

In zona gialla sono aperti i cinema, i teatri e musei e le sale da concerto, con capienza del 100% come in zona bianca. Per quanto riguarda l’accesso a teatri, cinema, sale da concerto e locali di intrattenimento al chiuso, questo è consentito solo con il Super Green Pass. Nel caso di mostre, musei e altri luoghi della cultura al chiuso, basta il Green Pass.

Stadi e palazzetti dello sport

La capienza degli stadi e dei palazzetti dello sport resta al 60% al chiuso e al 75% all’aperto anche in zona gialla, con obbligo di mascherina. Sia all’aperto che al chiuso, l’accesso è consentito esclusivamente per chi ha il Super Green Pass.

Discoteche, sale da ballo, feste

L’accesso a discoteche e sale da ballo è consentito solo a chi ha il Super Green Pass, in zona gialla così come in zona bianca e arancione. Per quanto riguarda le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose, è obbligatorio essere muniti di Green Pass o di Super Green Pass. In caso di feste non conseguenti a cerimonie civili o religiose, invece, è obbligatorio il Super Green Pass.

Centri termali e centri benessere

L’accesso ai centri benessere al chiuso è riservato a chi ha il Green Pass e Super Green Pass, lo stesso avviene per i centri termali all’aperto o al chiuso nel caso in cui ci si rechi in questi luoghi per piacere, e non per motivi di salute.

Parchi tematici

L’accesso ai parchi tematici e di divertimento è riservato solo a chi ha il Green Pass e il Super Green Pass.

Centri sociali, centri ricreativi e sale giochi

L’accesso a centri culturali, sociali e ricreativi è riservato a chi ha il Green Pass e Super Green Pass al chiuso, mentre all’aperto è accessibile anche per chi non ha il Green Pass. Solo chi ha il Green Pass Rafforzato e quello base può recarsi in sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Attività sciistica

Ecco cosa prevede la nuova FAQ del Governo in relazione all’accesso agli impianti nei comprensori sciistici:

Acquisto di Skipass che consente l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie: consentito per chi ha il Green Pass e il Super Green Pass;

Acquisto di Skipass che consente l’accesso a impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e seggiovie a uso esclusivo: consentito a tutti.

Le regole per l’attività sportiva e motoria

Ecco cosa prevede il nuovo decreto in merito al possesso di Green Pass e Super Green Pass per l’attività sportiva in zona gialla:

Attività sportiva o motoria all’aperto: consentita anche senza Green Pass;

Attività sportiva o motoria al chiuso: consentita a chi ha Green Pass e Super Green Pass;

Attività riabilitativa e terapeutica all’aperto e al chiuso: consentita anche senza Green Pass;

Accesso agli spogliatoi: consentito solo con Green Pass e Super Green Pass;

Sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli al chiuso: consentita con Green Pass e Super Green Pass;

Sport di squadra e attività sportiva all’aperto: consentita in ogni caso

Sport di contatto al chiuso: consentiti con Green Pass e Super Green Pass

Sport di contatto all’aperto: consentiti in ogni caso

Concorsi pubblici

In zona gialla, così come in zona bianca e arancione, può accedere alle prove di concorsi pubblici solo chi ha il Green Pass e il Super Green Pass.