Udinese-Salernitana, l’Asl blocca la trasferta dei campani per 3 positività al Covid: si rischia un Juventus-Napoli bis

21 Dicembre 2021 10:58

La Salernitana non parte per la trasferta in casa dell’Udinese, ci sono 3 positivi e l’Asl ferma tutto: si rischia un Juventus-Napoli bis

“L’U.S. Salernitana 1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra, prende atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. La Società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali“. Con questo comunicato ufficiale la Salernitana ha ufficializzato la propria mancata partenza in vista della trasferta sul campo dell’Udinese, valevole per la 19ª Giornata di Serie A, ultima del girone d’andata. Nelle scorse ore, il club campano ha riscontrato 3 positività al Covid all’interno del gruppo squadra e l’azienda sanitaria di Salerno ha optato per vietare la trasferta in Friuli con un volo di linea.

L’Asl di Salerno ha emesso un primo comunicato nel quale si legge: “dopo la comunicazione da parte della società di un primo positivo, l’Asl ha disposto i controlli opportuni dai quali è emersa la positività di altri due, di cui uno sintomatico. Pertanto, si è deciso di attendere il responso degli altri tamponi per prendere le decisioni del caso. Allo stato la trasferta è sospesa. L’esito dei tamponi sarò noto in serata“. Successivamente un secondo comunicato: “i tamponi molecolari hanno confermato la positività dei tre casi precedentemente rilevati con i tamponi antigenici. I risultati fin qui pervenuti non hanno fatto emergere ulteriori casi positivi. I sanitari dell’Asl stanno proseguendo le attività di verifica e tracciamento, in attesa dell’arrivo dei risultati degli altri test, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari a prendere il provvedimento definitivo“.

Nonostante le rassicurazioni del pomeriggio di ieri di Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese, che a “Udinese Tv” ha dichiarato: “la Lega ci ha confermato che la partita si gioca alle 18.30 e che la Salernitana ha prenotato un charter domani mattina alle 10 per essere regolarmente in campo. Non ci saranno assolutamente stravolgimenti. Che i tifosi vengano perché la partita al 99,9% si gioca, non c’è motivo per dubitare di questo“, il regolare svolgimento della partita è attualmente in forte dubbio. Si rischia un Juventus-Napoli bis, un intricato caso in cui l’autorità dell’Asl territoriale potrebbe superare la normativa sportiva.