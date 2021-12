Turris-Messina 1-0, vantaggio locale: Santaniello sblocca il match

12 Dicembre 2021 14:35

Turris-Messina, aggiornamenti in tempo reale su StrettoWeb: formazioni ufficiali, tabellino, cronaca live e, a fine gara, pagelle e ricco post partita

Impegno non semplice in un campo non semplice per il Messina, sul terreno di gioco della Turris. Ultimo, insieme alla Vibonese, l’undici di Capuano ha bisogno di dare continuità al pari nell’ultimo match. Su StrettoWeb, consueti aggiornamenti in tempo reale con formazioni ufficiali, tabellino, cronaca live e, a fine gara, pagelle e post partita.

Turris-Messina, la cronaca live

15′ – Al quarto d’ora, alla prima occasione, la Turris passa e fa 1-0: pallone in diagonale per Leonetti, che appoggia al compagni il quale mette in mezzo; sulla linea del fuorigioco, Santaniello deve solo appoggiare. Proteste del Messina per un possibile offside, ma la partita si sblocca.

8′ – La prima occasione è per il Messina: Fofana ci prova dai 25 metri, pallone vicino al palo.

1′ – Partiti: comincia Turris-Messina!

PRIMO TEMPO

Turris-Messina, le formazioni ufficiali

TURRIS: Perina, Manzi, Lorenzini, Esempio, Finardi, Tascone, Franco, Varutti, Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Loreto, Zanoni, Di Nunzio, Ghislandi, Palmucci, Iglio, Bordo, Longo, Pavone, D’Oriano, Sartore. Allenatore: Bruno Caneo.

MESSINA: Lewandowski, Celic, Carillo, Mikulic, Simonetti, Fofana, Konate, Fazzi, Catania; Russo, Adorante. A disposizione: Fusco, Fantoni, Rondinella, Damian, Busatto, Marginean, Balde, Di Stefano, Nicosia. Allenatore: Ezio Capuano.