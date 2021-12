Turris-Messina 5-0, le pagelle di StrettoWeb: non si salva nessuno, prestazione largamente insufficiente

12 Dicembre 2021 16:35

Turris-Messina, le pagelle della nostra redazione al termine della sfida: come di consueto, voti e giudizi di StrettoWeb sui calciatori peloritani

Nulla da dire, poco da commentare. Il Messina ne prende 5 in casa della Turris e questo la dice già lunga su prestazione è risultato. Non si salva nessuno, prestazione largamente insufficiente da parte di tutti. Le pagelle della nostra redazione.

Lewandowski 5 – Il suo compito oggi è quello di vedere passare il pallone dietro. Uno dopo l’altro.

Celic 4 – Difesa non pervenuta…

Carillo 4.5 – Nessuna scusante per la retroguardia, uno dei problemi principali di questa squadra.

Mikulic 4 – Non fa meglio dei compagni.

Simonetti 4.5 – Dal suo lato c’è Leonetti, che nella prima mezz’ora gli fa vedere i sorci verdi.

Fofana 5 – La prima occasione è la sua, ma poi scompare come tutti.

Konate 4.5 – Annaspa in mezzo al campo, un pesce fuor d’acqua.

Fazzi 4.5 – Idem come sopra…

Catania 4.5 – In difficoltà nel duello con diretto avversario, non si propone. Insufficiente in entrambe le fasi.

Russo 4 – Sarà ospite di “Chi l’ha visto”…

Adorante 4.5 – Se un attaccante, capocannoniere della squadra, non viene mai servito, il risultato è questo…

dal 46′ Damian 5.5 – Prende la traversa a risultato chiuso.

dal 46′ Rondinella 4.5 – Il suo ingresso non sposta gli equilibri.

dal 46′ Balde 4.5 – Baricentro più alto e più uomini offensivi, ma col suo ingresso non cambia nulla per il Messina in fase offensiva.

dal 70′ Distefano s.v.

dal 79′ Fantoni s.v.