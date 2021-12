Sicilia protagonista sul piccolo schermo, Ficarra e Picone “Incastrati” su Netflix: trama, cast e trailer della serie tv

31 Dicembre 2021 14:10

Il duo comico siciliano Ficarra e Picone sbarca per la prima su Netflix con una serie tv, “Incastrati”: trama, cast e trailer della nuova produzione

Anno nuovo, vita nuova. E nuovi propositi, tra cui una “prima volta”. Per Ficarra e Picone c’è una prima volta. E’ quella di “Incastrati”, la prima – appunto – serie tv prodotta dai due, che saranno protagonisti su Netflix a partire da domani, 1 gennaio, allo scoccare del 2022. La Sicilia, dunque, protagonista ancora sul piccolo schermo grazie al contributo dei due showman palermitani, ormai volti noti, simpatici e puliti della tv italiana. Dopo la loro comicità a “Zelig”, la loro presenza a “Striscia la Notizia” e alcuni film come “Il 7 e l’8”, “La Matassa”, “L’ora legale”, “Il primo Natale”, i due si sono così “fiondati” in una serie tv e sbarcano su Netflix. E’ scritta, diretta e interpretata da loro e si articola in 6 episodi.

La trama di “Incastrati”, la nuova serie tv Netflix di Ficarra e Picone

I due protagonisti, che vivono in Sicilia, un giorno si imbattono per caso dentro un’abitazione in cui si è consumato un omicidio e vengono ingiustamente accusati di essere gli assassini. Sono, in poche parole, “incastrati”, tra le grinfie della Polizia e le pressioni della mafia. Il copione è quello tipico del duo siciliano: ironico, leggero, simpatico, spontaneo e adatto a tutti.

Il cast di “Incastrati”

Marianna di Martino (Agata Scalia)

Anna Favella (Ester)

Tony Sperandeo (Tonino Macaluso)

Maurizio Marchetti (Portiere Martorana)

Mary Cipolla (Signora Antonietta)

Domenico Centamore (Don Lorenzo)

Sergio Friscia (Sergione)

Leo Gullotta

Filippo Luna

“Incastrati”, parlano Ficarra e Picone: “sempre affascinati dal mondo delle serie, il nostro è un racconto nel racconto”

Intervistati da “Tv, Sorrisi e Canzoni”, i due si sono confessati circa le idee e il dietro le quinte della serie: “siamo sempre stati affascinati dal mondo delle serie, già prima della pandemia le guardavamo e poi ancora di più. E ci piacciono le nuove sfide. Scrivendo ‘Incastrati’ ci siamo resi conto che in una serie tv puoi approfondire di più la psicologia dei personaggi. E’ una serie che racconta le serie, c‘è un racconto nel racconto”, le parole di Picone. “Nella storia io sono fan di una serie tv (inventata, ndr) che si intitola ‘The touch of the killer’ – dice invece Ficarra – e del suo protagonista: l’ispettore Jackson. E metto in pratica quello che ho imparato dalla tv su indizi e prove da cancellare. Lo facciamo un po’ tutti, siamo un popolo di investigatori”. Di seguito il trailer della serie.