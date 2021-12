Tragedia di Ravanusa: ricordata in tutti gli hub vaccinali di Messina e provincia l’evento drammatico avvenuto nella cittadina siciliana

17 Dicembre 2021 13:48

Tragedia di Ravanusa, le parole del Commissario dell’ufficio Covid 19 di Messina prof. Alberto Firenze

“Abbiamo voluto ricordare in tutti gli Hub vaccinali di Messina e provincia la tragedia avvenuta a Ravanusa“. Lo ha detto il Commissario dell’ufficio Covid 19 di Messina prof. Alberto Firenze che ha aggiunto: “Siamo vicini al dolore dei familiari delle vittime e a tutta la comunità di Ravanusa, per il tremendo evento che ha colpito la cittadina siciliana. In qualità di Ufficio covid 19 di Messina, insieme a tutti gli operatori sanitari e amministrativi, ci stringiamo con un forte abbraccio al dolore immenso di tutti i cittadini di Ravanusa. Auspichiamo, che con estrema solerzia, inizi la ricostruzione degli edifici e quella sociale ed economica, per una nuova rinascita del territorio”.