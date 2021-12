Tragedia a Gravellona: 20enne muore dopo malore improvviso

29 Dicembre 2021 18:22

Domani (giovedì 30) alle 14,30 nella parrocchiale di Gravellona Toce il funerale della giovane studentessa Lara Leopaldi

Una tragedia ha sconvolto nella giornata del 27 dicembre la comunità di Gravellona Toce. Lara Leopaldi, 20 anni, è morta all’ospedale Maggiore di Novara dov’era stata ricoverata a seguito di un malore improvviso (emorragia cerebrale) che l’aveva colpita nella notte della Vigilia di Natale. La corsa in ospedale si è rivelata vana purtroppo e per lei non c’è stato nulla da fare. La ragazza era ,olto attiva nel volontariato e in varie attività (faceva parte anche del Corpo musicale gravellonese di Santa Cecilia) lascia i genitori ed il compagno Luca Forcina, giovane consigliere comunale a Gravellona. Papà Francesco e mamma Cinzia, consapevoli che quello sarebbe stato il volere della figlia, hanno dato l’ok al prelievo degli organi.

Una ragazza straordinaria, di talento, intelligente, dal bellissimo sorriso e sempre disponibile. Così la ricordano i tanti amici e conoscenti che sui social rivolgono un ricordo o un messaggio ai genitori e a Luca Forcina, il fidanzato, che tramite Facebook le rivolge un saluto pieno d’amore: “Ora vai, e insegna agli angeli come restaurare le ferite del nostro cuore”.