Tragedia a Biella, il questore Triolo si suicida nel suo ufficio

18 Dicembre 2021 18:42

Sgomento a Biella: si è ucciso nel suo ufficio il questore Gianni Triolo, a ritrovare il corpo è stata la donna delle pulizie

Sgomento a Biella a causa del suicidio, all’interno del suo ufficio, del questore Gianni Triolo. Il servitore dello Stato era arrivato a Biella con l’inizio della pandemia, al primo incarico da questore. In precedenza aveva lavorato in Liguria, a La Spezia, dirigendo l’anticrimine ed era stato poi vicario, ruolo che aveva ricoperto anche a Pisa. Triolo si sarebbe ucciso usando la pistola d’ordinanza ed a ritrovare il corpo è stata la donna delle pulizie. Il questore avrebbe lasciato un messaggio per spiegare il suo gesto di cui però non si conosce il contenuto.

Il sindaco di Biella, Claudio Corradino, afferma: “ho visto il questore ieri, al Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, non riesco a credere a ciò che è accaduto. Ci siamo scambiati gli auguri, era una persona piacevolissima, con la quale abbiamo sempre collaborato con profitto”.