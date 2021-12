Traffico sulla Salerno-Reggio Calabria, rallentamenti tra Cosenza e Rogliano

22 Dicembre 2021 19:52

Calabria: rallentamenti sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” tra gli svincoli di Cosenza Sud e Rogliano

A causa di un repentino innalzamento dei volumi di traffico, anche lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, si registrano dei rallentamenti alla viabilità, in direzione sud. La temporanea riduzione del regolare flusso della viabilità, tra il km 266,000 e il km 271,000, in corrispondenza dello svincolo di Cosenza sud e lo svincolo di Rogliano, non necessita al momento di una deviazione sulla viabilità limitrofa. Il personale di Anas è sul posto per consentire il ritorno, nel più breve tempo possibile, ad un regolare flusso della viabilità