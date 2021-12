Tonno Callipo Volley, l’icona LGBT Douglas ‘fugge’ da Vibo Valentia: “non mi stava piacendo, non ero felice”

10 Dicembre 2021 18:12

IDouglas rispnde all’accusa di essere “fuggito” da Vibo Valentia e dalla Tonno Callipo Volley a stagione in corso: il pallavolista brasiliano spiega di aver avvertito la società. Offerte dal campionato brasiliano dietro la scelta? E attenzione al Grande Fratello

“Non sono fuggito dalla Calabria. Come alcuni di voi già sapevano, a me l’esperienza lì non stava piacendo, e non ero felice. Per questo ho deciso di andarmene e l’ho detto alla società, un giorno prima di partire. Ripeto, ho conversato con i dirigenti, e il mio procuratore è in contatto con il club per chiudere questa storia nel miglior modo possibile“. Il diretto interessato è intervenuto su quello che è diventato un vero e proprio caso. Le parole riportate sono quelle di Douglas Souza, pallavolista oro olimpico 2016 ormai definibile ‘ex’ della Tonno Callipo Volley. Il motivo? Il giocatore, icona del mondo LGBT, ha deciso di lasciare la Calabria con destinazione Parigi, per poi fare tappa in Brasile.

“Ha abbandonato la città e i compagni di squadra senza alcuna autorizzazione e giustificazione. La società è profondamente delusa e valuterà ogni azione per tutelare gli interessi del Club“, aveva annunciato il club lametino attraverso una dura nota. Le motivazioni alla base della strana decisione del giocatore non sono note. Alcuni rumor parlano di offerte dalla Superliga brasiliana, altri addirittura di una possibile partecipazione al Grande Fratello verdeoro, occasione che da diverso tempo vorrebbe cogliere.

Douglas ha lasciato la Calabria assieme al suo compagno Gabriel Campos, protagonista con lui di tante storie su Instagram e assieme al quale nei mesi scorsi aveva denunciato di aver subito episodi di omofobia. “In Europa“, aveva detto, senza aver specificato dove, ma aggiungendo “adesso ho paura“.