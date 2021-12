Roma, paura in curva: tifoso 23enne accusa un malore, è il terzo caso negli stadi in pochi giorni

13 Dicembre 2021 23:34

Scena surreale allo stadio Olimpico: dopo l’episodio avvenuto al giovane Tommaso, i tifosi in Curva non hanno esultato ad un gol, il pubblico giallorosso ha assistito alla partita in silenzio senza intonare cori

Dei veri e propri attimi di paura quelli vissuti questa sera allo stadio Olimpico nel corso della partita tra Roma e Spezia. Intorno alla mezz’ora di gioco un tifoso di 23 anni ha accusato un arresto cardiaco: immediato l’intervento dei soccorsi, il ragazzo è stato rianimato e portato d’urgenza al Policlinico Gemelli in ambulanza dove è stato intubato e sedato. Da quel momento, oltre al timido applauso dopo che il tifoso ha ripreso i sensi, la curva Sud è rimasta in silenzio per tutto il prosieguo dell’incontro. Stadio ammutolito e scena surreale, le bandiere sono state tutte ritirate in segno di rispetto e il pubblico ha assistito alla partita in silenzio senza intonare cori. Anche per il gol di Ibanez tutto il settore ha scelto di non esultare. A fine partita lo speaker dello stadio Olimpico gli ha dedicato un pensiero: “salutiamo Tommaso, che sta attraversando un momento difficile. Forza Tommaso”.

Un episodio che, purtroppo, non risulta essere isolato: negli ultimi giorni una vicenda simile è accaduta ad un tifoso della Lazio, Marco Noberti, morto a causa di un infarto fulminante mentre stava raggiungendo anche lui l’Olimpico per la sfida di Europa League dei biancocelesti contro il Galatasaray; e poi ieri, durante il derby Catania-Palermo, un tifoso in Curva è stato soccorso dagli uomini del 118 per un malore improvviso.