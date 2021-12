Tiro con l’arco, 8° Trofeo di Natale: Arcieri Club Lido ancora protagonisti

21 Dicembre 2021 16:24

8° Trofeo di Natale 18 mt di tiro con l’arco, città di Villafranca Tirrena: Arcieri Club Lido ancora protagonisti

Nella confortevole struttura della cittadina di Villafranca Tirrena, ben organizzata dalla locale società A.S.D. Arco Club Serro di Nunzio Pagano si è svolto nel fine settimana trascorso del 18 e 19 dicembre l’ottavo Trofeo di Natale 18 mt Citta di Villafranca Tirrena. L’evento, a cui hanno partecipato 100 arcieri provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria, ha visto protagonisti gli Arcieri Club Lido di Catanzaro, accompagnati all’evento sportivo dai Tecnici societari Demasi Pasquale e Poerio Piterà Edoardo, con l’ausilio tecnico logistico di Caroleo Domenico.

La competizione, scelta dalla società sportiva, era inserita nel calendario sportivo e programma tecnico del team di Catanzaro, il quale, già ad inizio stagione indoor aveva individuato una serie di gare a cui partecipare. La scelta tecnica, a dire del Mister Poerio Piterà, si inserisce in quel programma sportivo cha il direttivo societario stabilisce, il tutto per conciliare momenti di competizione e di riposo, permettendo ai ragazzi una organizzazione sportiva, inserita all’interno dei programmi scolastici.

Alla competizione la società del quartiere Lido di Catanzaro partecipa con 10 atleti, portando a casa 9 medaglie e altrettanti minuti di podio. La medaglia d’oro e il gradino più alto del podio vanno a Poerio Piterà Francesco nell’olimpico junior, Caroleo Roberta nella stessa divisione e classe gara, Poerio Piterà Anastasia nell’olimpico Ragazze, Chiricò Rosanna nel compound seniores e a Poerio Piterà Edoardo nell’arco nudo senior. L’argento va a Valentino Elena nel Compound Juniores, mentre si portano a casa il bronzo Caroleo Alessandro nell’olimpico Juniores e la matricola societaria, al suo esordio sui campi gara Gentile Andrea nell’arco nudo ragazzi maschile. Oro anche per il trio olimpico Junior, con Poerio Piterà Francesco, Caroleo Alessandro e Mattia Guzzetto. Chiude la trasferta il settimo posto di Caroleo Domenico nel compound senior.

“La trasferta – aggiunge il Mister Poerio Piterà Edoardo – chiude l’anno 2021 per la nostra società con ottimi risultati, è stato un anno impegnativo in tutti i fronti, gare fatte fuori regione per ottimizzare tempi e qualifiche, appuntamenti a campionati italiani da rispettare e soprattutto la grande soddisfazione di aver conquistato la stella di bronzo come società sportiva, unico e solo riconoscimento sino ad ora avuto da una società regionale iscritta alla Fitarco. Le soddisfazioni avute sono state tante, un titolo Europeo vinto dal nostro Poerio Piterà Francesco, oltre 20 record italiani iscritti nell’albo storico della federazione, titoli italiani individuali e a squadre, sono il risultato dei tanti minuti di podio conquistati, minuti che ormai abbiamo imparato ad apprezzare sempre di più, minuti importanti che portano dietro tanti ma tanti altri minuti di sacrifici che solo chi ha conoscenza sportiva e atletica può capire e apprezzare. Ora in settimana compileremo con i ragazzi, all’interno di una riunione congiunta il calendario gare per le partecipazioni della società, calendario scelto e concordato con i mister Poerio Piterà Edoardo, Messina Giuseppe e Demasi Pasquale (tecnico Giovanile), il tutto per una partecipazione sportiva e programmazione agonistica societaria. Nuovi traguardi e soprattutto nuovi obbiettivi ci siamo posti per il 2022 con il settore giovanile che è l’animo trainante della società, traguardi che insieme al Mister Demasi Pasquale saranno possibili con l’impegno di tutti, obiettivi che vanno studiati e programmati, ma soprattutto non possiamo permetterci di sprecare energie con i nostri tecnici fuori del nostro gruppo, poiché la costanza e gli allenamenti premiano chi lavora con costanza e serietà in un territorio geograficamente difficile e senza adeguate strutture di supporto”.