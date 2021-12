Terremoto, forte scossa in Sicilia: magnitudo 4.3 con epicentro nella piana di Catania, gente in strada

23 Dicembre 2021 22:50

Terremoto, nuova scossa a Catania: è stata la più forte, di magnitudo 4.3. Grande paura e gente in strada

Grande paura in Sicilia per una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 che alle 22:33 di questa sera ha colpito Catania, con epicentro nella piana, vicino la base di Sigonella, nei pressi del corso del fiume Simeto. E’ l’ennesima scossa di uno sciame sismico che da ore sta colpendo la zona etnea con oltre una decina di scosse in questa serata di antivigilia di Natale. La scossa delle 22:33 è stata distintamente avvertita in tutta la Sicilia orientale, fino a Siracusa e Ragusa, e anche nella vicina Calabria. A Catania la gente s’è impaurita ed è scesa in strada.