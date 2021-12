Tennistavolo, altro successo per la Top Spin Messina: superato per 4-1 il Sant’Espedito Napoli

3 Dicembre 2021 22:44

Nell’anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A1 la squadra allenata da Wang Hong Liang ha battuto i partenopei a Villa Dante, proseguendo la sua marcia a punteggio pieno. Doppia affermazione di João Monteiro, più una vittoria a testa di Marco Rech Daldosso e Matteo Mutti. Lunedì il big match a Carrara

Altra vittoria della Top Spin Messina Fontalba che, nell’anticipo della quinta giornata di serie A1 di tennistavolo, ha battuto a Villa Dante per 4-1 il GG Teamwear-Sant’Espedito Napoli. La squadra del presidente Giuseppe Quartuccio continua la sua marcia a punteggio pieno, raggiunge quota 10 in classifica e si prepara così nel migliore dei modi al big match di lunedì (ore 18) a Carrara. Per i ragazzi allenati da Wang Hong Liang, privi dell’ucraino Yaroslav Zhmudenko, contro i campani doppio sigillo di João Monteiro, più uno a testa di Marco Rech Daldosso e Matteo Mutti.

Una sfida, con la direzione arbitrale affidata a Giuseppe Vargetto di Messina, iniziata con la sconfitta rimediata nel primo singolare da Matteo Mutti per 3-0 contro Sebastian Peter Loso. Dopo la partenza sprint (4-1) dello svedese, Mutti era riuscito a operare il sorpasso sul 6-5. Situazione di equilibrio fino all’8-8, poi i tre punti decisivi per il set messi a segno da Loso. Lo scandinavo si è ripetuto prevalendo per 11-3 nel secondo e nel terzo, nonostante la reazione iniziale di Mutti (da 1-4 a 4-4), ha fatto sua la partita (11-6), consentendo al Sant’Espedito di portarsi in vantaggio negli incontri.

João Monteiro ha poi superato 3-0 il lituano Benas Skirmantas, siglando l’1-1. Il lusitano ha subito dilagato (5-0) e, proseguendo su quella scia, si è imposto nel primo set per 11-3. Nel secondo parziale, una volta approdato sul 10-5, Monteiro ha sfruttato la terza occasione utile per passare 11-7. Perentorio il 7-0 in avvio del terzo e l’atleta della Top Spin ha definitivamente chiuso i giochi vincendo 11-3.

Il successo per 3-0 di Marco Rech Daldosso nei confronti di Francesco Palmieri ha fatto mettere la freccia alla Top Spin. Il giocatore bresciano ha immediatamente preso il largo (6-2), allungando fino a centrare l’11-5. Margine ancora più ampio nel secondo set, ottenuto da Rech per 11-1. Più combattuta, invece, la terza frazione. Sul 5-0 per il padrone di casa, c’è stata la rimonta di Palmieri che ha perfezionato l’aggancio (8-8). Il nuovo scatto di Rech è valso l’11-9, materializzatosi al secondo set-point disponibile.

João Monteiro non ha lasciato scampo a Sebastian Peter Loso, regolandolo per 3-0. La forza dirompente del portoghese si è vista sin dall’avvio (7-3) e Monteiro ha incamerato il primo set per 11-4. Nel secondo parziale il beniamino di casa ha invece dovuto rimontare dal 6-4 in favore di Loso, imponendosi 11-7. Piuttosto agevole il cammino di Monteiro nel terzo: 11-3.

Matteo Mutti ha completato l’opera con il 3-0 inflitto a Francesco Palmieri. Il pongista lombardo della Top Spin è partito bene e ha conquistato 11-7 il primo set. Nel secondo, sul 10-5, Mutti ha atteso la quarta palla-set per l’11-9. Più arduo il compito nel terzo. Dal 5-2 per Palmieri si è andati sul 7-7, tramutatosi poi in 9-7 per il campano. Un Mutti molto deciso a chiudere la contesa ha però rimontato, tagliando il traguardo per 11-9. Top Spin Messina Fontalba-GG Teamwear Sant’Espedito Napoli 4-1 ed è la quinta vittoria in altrettante gare di campionato.

Gli impegni ravvicinati in questa fase si susseguono. Lunedì 6 dicembre, alle ore 18, sarà tempo di scontro diretto al vertice tra le due battistrada, con la formazione guidata da Wang Hong Liang di scena in Toscana in casa dell’Apuania Carrara nell’atteso anticipo della sesta giornata di A1. (Messina, 3 dicembre 2021)

Top Spin Messina Fontalba-GG Teamwear Sant’Espedito Napoli 4-1

Matteo Mutti-Sebastian Peter Loso 0-3 (8-11, 3-11, 6-11)

João Monteiro-Benas Skirmantas 3-0 (11-3, 11-7, 11-3)

Marco Rech Daldosso-Francesco Palmieri 3-0 (11-5, 11-1, 11-9)

João Monteiro-Sebastian Peter Loso 3-0 (11-4, 11-7, 11-3)

Matteo Mutti-Francesco Palmieri 3-0 (11-7, 11-9, 11-9)

ll programma degli incontri della 5^ giornata di Serie A1:

Top Spin Messina Fontalba-GG Teamwear Sant’Espedito Napoli 4-1

4/12 h 19 Marcozzi Cagliari-Tennistavolo Norbello

5/12 h 10.15 Il Circolo Prato 2010-Apuania Carrara

17/12 h 18 Tennistavolo Castel Goffredo-TT Reggio Emilia Ferval

Classifica aggiornata Serie A1: Top Spin Messina Fontalba* 10 punti, Apuania Carrara 8; Tennistavolo Castel Goffredo 5, Marcozzi Cagliari 4; Il Circolo Prato 2010 3; TT Reggio Emilia Ferval, GG Teamwear Sant’Espedito Napoli* 2; Tennistavolo Norbello 0. *una gara in più