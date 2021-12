Tennistavolo, la Top Spin Messina si qualifica ai quarti di Europe Cup

12 Dicembre 2021 15:31

La Top Spin Messina Fontalba si è qualificata ai quarti di finale di Europe Cup. Per il secondo anno di fila la squadra allenata da Wang Hong Liang approda al tabellone ad eliminazione diretta dell’importante competizione continentale, dove nella scorsa stagione raggiunse una storica semifinale. A Wels, in Austria, determinante il sofferto 3-2 maturato nei confronti del Real Club Casajur Priego T.M. nella terza ed ultima gara della seconda fase che vedeva impegnati i ragazzi del presidente Giuseppe Quartuccio che hanno chiuso il gruppo D al secondo posto, con due successi ed una sconfitta, alle spalle del SPG Felbermayr Wels, sempre vincente.

Contro il Real Club Casajur Priego T.M., João Monteiro si è aggiudicato (3-0) il primo singolare per il ritiro dell’avversario, Luis Calvo Ruescas, a causa di un infortunio. Successivamente è andato in campo Matteo Mutti, venendo battuto per 3-0 da Carlos Machado Sobrados. Molto equilibrato il parziale d’apertura. Dal 6-6 è scattato l’iberico, al quale Mutti ha annullato il primo set-point, non il secondo (11-9). Nella seconda frazione parità sino al 6-6, poi ha avuto la meglio Machado per 11-7. Mutti non è riuscito a riaprire la sfida e lo spagnolo ha prevalso grazie all’11-6 del terzo set.

Niente da fare nemmeno per Marco Rech Daldosso, superato in rimonta da Jose Luis Machado Sobrados per 2-3. Il bresciano è partito forte (5-1) e, nonostante l’aggancio subito sul 5-5, si è preso il set iniziale per 11-8. Ottimo avvio (5-1) anche nel secondo per Rech che ha conquistato anche questo parziale (11-7). Dal 9-8 in suo favore nel terzo l’atleta della Top Spin ha però ceduto il set al rivale, impostosi per 11-9, vedendolo rientrare in corsa. Machado ha chiuso 11-7 nel quarto, rinviando ogni verdetto alla “bella”. Rech ha avuto la chance sul 5-4, ma non ha colto l’occasione del match-point e alla fine con due punti di fila è stato Machado a tagliare il traguardo al “sudden death”, portando i suoi sul 2-1 complessivo.

Ci ha comunque pensato João Monteiro a regolare Carlos Machado Sobrados per 3-1, consentendo di fatto alla Top Spin di strappare la vittoria valsa la qualificazione. Dal 5-1 il portoghese è stato ripreso sul 9-9, ma ha piazzato la zampata per arrivare all’11-9 nel primo set. La reazione di Machado ha prodotto l’11-7 del secondo. Monteiro si è preso con disinvoltura per 11-6 il terzo parziale e nel quarto ha completato l’opera. Volato subito sul 6-1, ha poi respinto il tentativo di rimonta dello spagnolo, fermatosi al 9-8 e con il punto dell’11-8 ha potuto finalmente esultare. Non si è giocata la sfida tra Matteo Mutti e Luis Calvo Ruescas, decisa anche questa a tavolino (3-0) e la Top Spin Messina Fontalba ha così superato 3-2 il Real Club Casajur Priego T.M. ottenendo l’agognato pass per i quarti di finale di Europe Cup da seconda nel girone, dietro al SPG Felbermayr Wels, primo in virtù del 3-1 sul TTSC UMMC-ELEM.

Missione compiuta, dunque, al termine della spedizione in terra austriaca che ha visto partecipare insieme a João Monteiro, Matteo Mutti e Marco Rech Daldosso, il tecnico Wang Hong Liang assistito da Marcello Puglisi e il fisioterapista Enrico Rech Daldosso. Venerdì 17 dicembre, alle ore 17, a Villa Dante, l’ultimo appuntamento del 2021 contro il Tennistavolo Norbello nella settima e conclusiva giornata del girone d’andata di Serie A1.

TOP SPIN MESSINA FONTALBA-REAL CLUB CASAJUR PRIEGO T.M. 3-2

João Monteiro-Luis Calvo Ruescas 3-0 (11-0, 11-0, 11-0)

Matteo Mutti-Carlos Machado Sobrados 0-3 (9-11, 7-11, 6-11)

Marco Rech Daldosso-Jose Luis Machado Sobrados 2-3 (11-8, 11-7, 9-11, 7-11, 5-6)

João Monteiro-Carlos Machado Sobrados 3-1 (11-9, 7-11, 11-6, 11-8)

Matteo Mutti-Luis Calvo Ruescas 3-0 (11-0, 11-0, 11-0)

Tutti i risultati del gruppo D di Europe Cup:

Real Club Casajur Priego T.M.-SPG Felbermayr Wels 1-3

TTSC UMMC-ELEM-Top Spin Messina Fontalba 1-3

Top Spin Messina Fontalba-SPG Felbermayr Wels 2-3

TTSC UMMC-ELEM-Real Club Casajur Priego T.M. 3-2

Top Spin Messina Fontalba-Real Club Casajur Priego T.M. 3-2

SPG Felbermayr Wels-TTSC UMMC-ELEM 3-1