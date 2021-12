Tennistavolo, Europe Cup: Top Spin Messina beffata in rimonta nel secondo match del gruppo D

11 Dicembre 2021 17:36

Contro il SPG Felbermayr Wels non sono bastati i sigilli di João Monteiro e Matteo Mutti che avevano portato sul 2-0 la squadra allenata da Wang Hong Liang. Con due successi su tre ottenuti al quinto set i padroni di casa hanno ribaltato completamente la partita. Match decisivo per la qualificazione contro gli spagnoli del Real Club Casajur Priego T.M

Una sfortunata Top Spin Messina Fontalba è uscita sconfitta per 2-3 dalla gara con il SPG Felbermayr Wels, valida per la seconda giornata del girone D di Europe Cup. Dopo la vittoria all’esordio per 3-1 sui russi del TTSC UMMC-ELEM, è maturato nella serata di venerdì il ko contro la formazione padrone di casa del raggruppamento. I sigilli di João Monteiro e Matteo Mutti avevano momentaneamente portato sul 2-0 la Top Spin, poi la beffarda rimonta degli austriaci con due successi su tre strappati al quinto set.

Ha aperto la serie di incontri João Monteiro battendo per 3-1 Nandor Ecseki. Dopo aver perso il set iniziale per 11-5, il portoghese è cresciuto via via. Sul 7-7 nel secondo, Monteiro è scattato verso il 10-7, vedendosi però annullare i tre set-point dal rivale. L’atleta della Top Spin ne ha a sua volta cancellati tre a Ecseki, collezionandone altri tre prima di tagliare il traguardo per 15-13. Monteiro ha incamerato anche il terzo set, senza difficoltà, per 11-5 e ha rimontato nel quarto da 2-6 sotto, prevalendo alla fine per 11-8.

Sempre per 3-1 un brillante Matteo Mutti ha avuto la meglio su Andreas Levenko. Mutti ha condotto sempre nella prima frazione, in cui è approdato sul 10-5, sfruttando la terza chance disponibile per chiudere il discorso. Dal 2-2 nel secondo parziale il lombardo ha messo in fila cinque punti consecutivi, staccando Levenko. Sipario calato sull’11-8. Incredibile il terzo set, con Mutti che ha avuto ben cinque match-point, dal 10-9 al 15-14, tutti andati infranti. Levenko, alla prima opportunità, ha invece conquistato il set per 17-15, dimezzando lo svantaggio. Senza scomporsi Mutti è partito forte (4-0) nel quarto e l’ha spuntata per 11-7, concretizzando questa volta, sul 10-5, la terza occasione utile.

A seguire, Marco Rech Daldosso ha ceduto per 1-3 contro Jiri Martinko. Tiratissimo il primo set, con Rech che ha annullato la prima palla set all’avversario, non la seconda che ha determinato il 12-10. Il bresciano ha pareggiato i conti aggiudicandosi per 11-9 il secondo parziale, anche questo vissuto sempre sul filo di un sostanziale equilibrio. Martinko si è imposto però per 11-3 nel quarto e Rech è stato nuovamente costretto a rincorrere. Dal 6-2 per Martinko, Rech si è riportato in parità (7-7) nella quarta frazione, finendo comunque per lasciare set (11-9) e match nelle mani di Martinko.

Il quinto set ha sorriso a Levenko contro Monteiro e per il SPG Felbermayr Wels si è materializzato anche il 2-2. Primo parziale al giocatore in forza agli austriaci per 11-4. Monteiro ha replicato con l’11-5 del secondo. Cammino punto a punto nel terzo, vinto da Levenko per 11-9 con lo scatto decisivo dal 9-9. Dall’8-7 per il padrone di casa, il portoghese ha rimontato fino all’11-8 nel quarto set, rimandando il discorso alla “bella”, sulla distanza dei sei punti. Sul 4-5, Monteiro ha agganciato il rivale, cedendo all’ultimo punto, non senza un pizzico di malasorte.

Allo stesso modo Mutti, in chiusura di serata, si è visto superare da Ecseki. L’atleta della Top Spin ha fatto suo il primo set per 11-8, risalendo dal 3-6. Ecseki ha ribaltato completamente la situazione, passando 11-9 e 11-4 nei due parziali successivi. Mutti ha reagito e sull’8-8 del quarto set è riuscito a piazzare l’accelerata, raggiungendo l’11-8 che è valso la “bella”, terminata tuttavia sul 6-1 in favore di Ecseki, producendo altri rimpianti. Il definitivo 3-2 porta il SPG Felbermayr Wels, con due vittorie su due, ad occupare il primo posto nel girone. Segue in classifica la Top Spin Messina Fontalba che deve adesso concentrare i propri sforzi in vista del prossimo e decisivo appuntamento.

Oggi (sabato 11 dicembre), alle ore 17, la squadra del presidente Giuseppe Quartuccio andrà a caccia della qualificazione (accedono ai quarti di finale di Europe Cup le prime due classificate di ogni girone) nel terzo ed ultimo incontro del gruppo D contro il Real Club Casajur Priego T.M. Diretta streaming su Ettu.tv. In precedenza, alle 10, gli spagnoli affronteranno il TTSC UMMC-ELEM. Alle 20 tra SPG Felbermayr Wels e i russi il match conclusivo del girone.

Top Spin Messina Fontalba-SPG Felbermayr Wels 2-3

João Monteiro-Nandor Ecseki 3-1 (5-11, 15-13, 11-5, 11-8)

Matteo Mutti-Andreas Levenko 3-1 (11-7, 11-8, 15-17, 11-7)

Marco Rech Daldosso-Jiri Martinko 1-3 (10-12, 11-9, 3-11, 9-11)

João Monteiro-Andreas Levenko 2-3 (4-11, 11-5, 9-11, 11-8, 5-6)

Matteo Mutti-Nandor Ecseki 2-3 (11-8, 9-11, 4-11, 11-8, 1-6)

Il programma completo delle gare del gruppo D di Europe Cup:

Real Club Casajur Priego T.M.-SPG Felbermayr Wels 1-3

TTSC UMMC-ELEM-Top Spin Messina Fontalba 1-3

Top Spin Messina Fontalba-SPG Felbermayr Wels 2-3

11/12 h 10 TTSC UMMC-ELEM-Real Club Casajur Priego T.M.

11/12 h 17 Top Spin Messina Fontalba-Real Club Casajur Priego T.M.

11/12 h 20 SPG Felbermayr Wels-TTSC UMMC-ELEM